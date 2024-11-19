ناسا ومايكروسوفت تطلقان أداة "مساعد الأرض" لتحليل البيانات بذكاء وسهولة

أطلقت ناسا بالتعاون مع مايكروسوفت أداة جديدة تسمى "مساعد الأرض" (Earth Copilot)، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى البيانات المعقدة التي تجمعها الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية.





مساعد الأرض.. الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي







هذه الأداة، التي تستفيد من خدمات Azure OpenAI، ستساعد المستخدمين على استكشاف وتحليل البيانات الجغرافية للأرض باستخدام لغة بسيطة، مما يسهل على العلماء وصناع القرار وحتى الجمهور العام الوصول إلى هذه البيانات المهمة.





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تبسيط الاستفسارات المعقدة





تجمع ناسا يوميًا كميات هائلة من البيانات من خلال أقمارها الصناعية، التي تشمل معلومات عن تغير المناخ، ومراقبة الحرائق، وحالة المحيطات، وغير ذلك.

ومع ذلك، فإن حجم هذه البيانات المعقدة يتطلب خبرة فنية متقدمة لفهمها، مما يجعل الوصول إليها محدودًا لعدد قليل من المتخصصين.

تهدف ناسا إلى التغلب على هذه المشكلة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها الحالية لجعل البيانات أكثر سهولة ويسرًا للمستخدمين من مختلف الخلفيات.







تحليل البيانات بسهولة ودقة



مساعد الأرض يتيح للمستخدمين طرح أسئلة بلغة بسيطة مثل "ما هو تأثير إعصار إيان على جزيرة سانيبيل؟" أو "كيف أثرت جائحة كوفيد-19 على جودة الهواء في الولايات المتحدة؟" وبناءً على هذه الأسئلة، يقوم النظام بتحديد البيانات ذات الصلة وتقديمها للمستخدم بسرعة وسهولة. هذه التقنية تستخدم إمكانيات Azure، التي تشمل التعلم الآلي وتحليل البيانات والبنية التحتية السحابية القابلة للتوسع، مما يسمح للمستخدمين بإجراء استفسارات معقدة دون الحاجة إلى مهارات فنية متخصصة.





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ديمقراطية الوصول إلى البيانات



من خلال هذا التعاون، تسعى ناسا ومايكروسوفت إلى "ديمقراطية الوصول إلى البيانات" من خلال إزالة الحواجز الفنية التي تمنع العديد من المستخدمين من الاستفادة من هذه البيانات. سيكون لهذا التأثير الكبير على المجتمع العلمي، حيث يمكن للباحثين الحصول على البيانات بسرعة وتحليلها بشكل فعال، مما يسرع من اكتشافات جديدة في مجالات مثل تغير المناخ والزراعة والتخطيط الحضري.







التوسع المستقبلي



الخطوة التالية تشمل توسيع نطاق الأداة لتشمل مزيد من المستخدمين من خلال دمج هذه التقنية في منصة VEDA الخاصة بناسا. يهدف هذا المشروع إلى تيسير الوصول إلى البيانات الفضائية ويعكس التزام ناسا بمبادرة "العلم المفتوح" التي تهدف إلى جعل الأبحاث العلمية أكثر شفافية وتعاونًا.