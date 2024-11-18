«الشارقة للفنون» تعلن عن الدعوة المفتوحة لمنحة «صندوق الدعم»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، بالتزامن مع الدورة السابعة من منصة الشارقة للأفلام، عن الدعوة المفتوحة لمنحة «صندوق الدعم» والتي توفر مبلغاً قدره 500.000 درهم إماراتي، لأحد الكتّاب أو المخرجين أو المنتجين الرئيسيين/ التنفيذيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم إنجاز فيلم روائي طويل قيد الإنتاج باللغة العربية أو الإنجليزية.

تأتي هذه المنحة في إطار سعي المؤسسة لتعزيز الصناعة السينمائية محلياً، إذ زادت قيمتها على السنوات السابقة، بهدف تقديم دعم أكثر شمولية لصنّاع الأفلام في الدولة، حيث يُدعى خمسة مرشحين نهائيين من بين مجموعة أوسع من المتقدمين لحضور اجتماع مغلق خلال عام 2025، لتقديم مشروعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء سينمائيين، على أن تختار اللجنة مشروعاً واحداً للحصول على التمويل بعد العروض التقديمية للمرشحين.

سيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات لمنحة الصندوق، في تمام الساعة 11:59 ليلاً (بتوقيت الإمارات) من يوم 28 فبراير/ شباط 2025.

وحددت المؤسسة شروط قبول الطلبات كما يلي: يجب أن يكون المتقدم كاتب سيناريو أو مخرجاً أو منتجاً رئيسياً/تنفيذياً يقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة، بحيث يكون المتقدم الرئيسي مسؤولاً عن تقديم جميع المواد المطلوبة. وأن يكون الفيلم، فيلماً روائياً طويلاً باللغة العربية أو الإنجليزية وفي إحدى مراحل الإنتاج، على أن تكون مدته النهائية لا تقل عن 50 دقيقة ومصوراً داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. و

تتضمن المشاريع المرسلة ما لا يقل عن 15 دقيقة من مشاهد الفيلم المسجلة من دون مونتاج، أو نسخة تجريبية جزئية أو مكتملة، أو نسخة أولية بعد المونتاج.

ويجب على المتقدم إرسال ميزانية إنتاج مفصلة وذكر التكاليف المحددة التي من المفترض استخدام التمويل فيها. ويمكن لصندوق الدعم تقديم منحة تصل إلى 500.000 درهم إماراتي حسب احتياجات الميزانية.

كما يجب أن يكون مخرج الفيلم قد أخرج فيلماً واحداً على الأقل، بحيث يمكن إثبات ذلك عبر رابط إلكتروني أو ملف لفيلم كامل، سواء كان فيلماً طويلاً أو قصيراً، شريطة ألا يكون إعلاناً لفيلم.

أما فيما يخص عرض المشروع السينمائي، فيجب على المتقدمين الخمسة المختارين عرض مشاريعهم شخصياً أمام لجنة من الخبراء السينمائيين في عام 2025، على أن تُعلن التواريخ المحددة في وقت لاحق، وسيحصل كل متقدم على 20 دقيقة لعرض مشروعه، سواء بصورة فردية أو ضمن مجموعة، تليها جلسة نقاشية لعشر دقائق. كما يُسمح للمتقدم أن يدعو شخصاً مقيماً خارج الدولة للمشاركة في جلسة العرض، على أن يتحمل التكاليف بنفسه. ويعود لكل متقدم تحديد عدد الأشخاص المسؤولين عن عرض المشروع.