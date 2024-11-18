انطلاق أعمال «المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية» في دبي الأربعاء

دبي (وام)

أعلنت جامعة الوصل بدبي أن أعمال المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية ستنطلق بعد غد الأربعاء على مدى يومين برعاية معالي جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء الجامعة تحت عنوان: (المعجمية العربية والدراسات البينية) بمشاركة 42 باحثاً من 9 دول سيعرضون 35 بحثاً خلال 7 جلسات علمية، وذلك بهدف بناء المعارف، وتلقيح الأفكار، والإفادة من التجارب العلمية للباحثين المشاركين والباحثين الحاضرين للجلسات العلمية.

وأكد أ.د. محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل، أن هذه النسخة من المؤتمر تسعى إلى تقديم إجابات عملية تحمل كفاية معرفية عن الأسئلة، التي تطرح عن تفاعل الدراسات المعجمية مع المعارف الإنسانية المختلفة المرجعية الفكرية والفلسفية.

وأوضح أنه انطلاقاً من هذه الرؤية فقد جاءت محاور المؤتمر معبرة عن أهدافه، فضمت: المعجمية العربية: النشأة والمسار والتحول، والمعجمية العربية بين السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، والمعجمية ومشروع النهوض بالعربية، والمعجمية العربية وتطبيقات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، والمعجم وقضايا المعنى في اللسانيات الحديثة، والمعجم التاريخي للغة العربية، والمصطلحية والمعجمية وقضاياها في المقاربات البينية، والمعجمية العربية والدراسات النقدية والبلاغية، والمعجمية والمناهج النقدية الحديثة، مشيراً إلى أن المؤتمر قد تلقى 74 طلباً للمشاركة.