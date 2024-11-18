جولة إعلامية تضيء على النسخة الـ16 من «فن أبوظبي»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظِّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الـ 16 من معرض «فن أبوظبي»، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2024، في منارة السعديات.

ونُظمت يوم أمس جولة إعلامية كشفت عن أهم المعارض والجهات المشاركة هذا العام، وهي نسخة متميزة من الأعمال الفنية تشكل جسوراً جديدة في التواصل تزيد المشهد الفني سعة وتعميقاً في دولة الإمارات، ويضم المعرض أعمالاً فنية من أكثر من 100 صالة عرض محلية وعالمية، ويقدم تجارب ثقافية وفنية شاملة ومتنوعة، حيث يشمل أقساماً جديدة تسلط الضوء على مجموعة من الفنانين الحديثين في المنطقة، وتتيح منصة لإبراز الأعمال الفنية القادمة من آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، لإثراء مشهد التبادل الثقافي بين مختلف الحضارات، كما يستعرض الحدث مجموعات متميزة من التحف والمقتنيات التاريخية، ما يسهم في جذب اهتمام واسع من عشاق الفن والمقتنيات من جميع أنحاء العالم.

ويعد معرض «فن أبوظبي»، المنصة الفنية الرائدة، عاملاً مؤثراً في القطاع الفني المزدهر في دولة الإمارات.

وفي نسخة هذا العام من المعرض، تم اختيار الفنان الإماراتي محمد كاظم، ليكون فنان الحملة البصرية، وذلك تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تشكيل المشهد الفني في دولة الإمارات.

وتتضمن نسخة معرض أبوظبي حوالي 50 عملاً فنياً معروضاً من مجموعة فرجام، والتي تتضمن أعمالاً لأساتذة ورواد حديثين مثل فاتح مدرس، ومهدي مطشر، وبيبي زغبي، وبايا، ومنى السعودي، ورشيد قريشي، وحامد عبد الله، وقد تم نشر عدد من هذه الأعمال في الترجمة الإنجليزية للكتالوج.

ويكشف المعرض بدورته الحالية عن الكتب التي سيتم إصدارها خلاله مسارات فنية غنية تعود لدول مثل العراق ولبنان ومصر والمغرب.

يُشارك في هذه النسخة من المعرض 103 صالات عرض من 31 دولة حول العالم، وتتضمن عشرة مجموعة من صالات العرض التي تقدم الفن الحديث والمعاصر، إلى جانب 3 أقسام جديدة من «فضاءات» هي، «فن جريء، فن جديد» الذي يسلط الضوء على الفنانين المعاصرين من المنطقة، و«صالون مقتني الفنون» الأول من نوعه في المعرض والذي يجمع صالات العرض المعنية بعرض التحف والمقتنيات التاريخية والمخطوطات والأعمال الفنية، و«طريق الحرير، الهويات المتبادلة» الذي يجمع فنانين من آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز.

وسيقدم قسم «بداية» اثنين من صالات العرض الجديدة إلى المشهد الفني الإقليمي.

وتشرف على التنظيم هذا العام كل من أوديسا وارين وكارين هارماند، بحيث يتكشف الروابط التي تجمع بين العالم العربي وأميركا اللاتينية.

ويشارك في المعرض فنانات معاصرات، كما سيقدم المعرض، الذي يحمل عنوان «ضفة أخرى»، أعمالاً لإميليا استرادا، وعلياء فريد، وفرانشيسكا خميس جياكومان، وعشتار ياسين جوتيريز، بالإضافة إلى مشاركة ماندي الصايغ.