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التعليم والمعرفة

مشاركة متميزة لـ«جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل» في «العين للكتاب»

من الجلسة الحوارية (من المصدر)
19 نوفمبر 2024 02:34

هويدا الحسن (العين)

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بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد، تشارك جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في فعاليات مهرجان العين للكتاب في دورته المقامة حالياً بمدينة العين، والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «العين أوسع لك من الدار».
حيث تشارك بتنظيم عدد من الجلسات النقاشية، استهلتها أمس بجلسة حوارية بعنوان «جيل المستقبل يبدأ من هنا» قدمتها كل من هاجر الكعبي، وهند الظاهري من أعضاء مركز شباب مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي، وقد رافق الجلسة ورشة تفاعلية للأطفال، تهدف إلى تعزيز رفاهة الأطفال، ورفع مستوى الوعي حول صحتهم النفسية والجسدية، وجودة حياتهم، وكيفية تعلم الأطفال الاعتناء بأنفسهم وبيئتهم، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، واستكشاف أفكار جديدة حول السعادة، وأهمية التواصل مع الأصدقاء والعائلة، وكيفية التعامل مع التحديات بشكل إيجابي، من خلال وعيهم وتفهمهم لحقوقهم التي نص عليها قانون وديمة، ضمن لائحة قوانين الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد استمتع الأطفال بالجلسة الحوارية والورش التفاعلية، من خلال تفاعلهم واستجابتهم بالرد على الأسئلة التي تم طرحها، والتحاور حول حقوق الطفل وحديثهم عن طموحهم وأحلامهم.
الجدير بالذكر أن جمعية محمد بن خالد آل نهيان تشارك هذا العام في أكثر من فعالية من خلال ثلاث جلسات نقاشية تتناول موضوعات مختلفة، إلى جانب جلسة جيل المستقبل، تشارك الجمعية أيضاً بجلستي عوالم سحرية بين صفحات الكتب، والسنع الإماراتي في مجالس الشباب، بالإضافة إلى أتوبيس المكتبة المتنقلة، والذي سيكون موجوداً بشكل يومي على مدار أيام المهرجان.

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