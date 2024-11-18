ندوة حول كتاب «الهوية الوطنية» لجمال السويدي

أبوظبي (وام)

نظّم مكتب نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، ندوة بعنوان «قراءة في كتاب الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير» لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء المركز.

تحدث في الندوة التي حضرها نخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي كل من الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والكاتب والإعلامي راشد العريمي، والكاتب الصحفي الدكتور خالد بن ققه.

من جانبه، أثنى الدكتور عمر الدرعي، على الكتاب والجهد البحثي الكبير، الذي بذله الدكتور جمال السويدي، وقال: إن الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لها ثوابتها وسماتها التي تحفظ لها خصوصيتها كونها ترتبط بمجموعة من القيم والتقاليد الاجتماعية والثقافية الموروثة والمتوارثة، على رأسها ارتباطها باللغة العربية والدين، مشيراً إلى ضرورة رسم استراتيجية وطنية مستقبلية تثري الهوية الوطنية في الخطاب الديني، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «سيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي جزءاً أساسياً في خططنا للمستقبل».

بدوره، أشاد راشد العريمي بالكتاب وقال إنه يبرز دور القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في ترسيخ قيم الهوية الوطنية في الدولة، من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات مع استيعاب التطورات العالمية والتكنولوجية والاجتماعية، بشكل متزامن ومتوازن دون أن تفقد الشخصية الوطنية المميزة هويتها وخصوصيتها.

من جهته أشاد الدكتور خالد بن ققه، بكتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، ووصفه بأنه كتاب مهم، منوهاً إلى أن مفهوم الهوية الإماراتية اتخذ منذ تأسيس الدولة مساراً متوازناً ومدروساً يعزز الانتماء إلى الهوية الوطنية، ويصون القيم والتقاليد الوطنية الجامعة ويرسخ الوفاء للوطن والقيادة.