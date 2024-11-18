منشورات القاسمي تشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب

الشارقة (وام)

تشارك دار منشورات القاسمي، المتخصصة في نشر مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في النسخة الـ 47 من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الجاري تحت شعار «العالم في كتاب» برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت.

تتضمن إصدارات المنشورات في المعرض أبرز مؤلفات سموه، مثل «موسوعة تاريخ عمان» المعنونة بـ «سلطان التواريخ»، و«مختارات من جرون نامة» و«في الشندغة عشت ليالي وأياما» و«الخنجر المرهون» و«ذكريات مصرية» و«حقيقة تاريخ عمان» و«من القاتل؟» و«مجلس الحيرة- مسرحية في أربعة فصول».

كما تعرض دار المنشورات، أعمال سموه المسرحية المترجمة إلى اللغتين المالايالامية والبولندية، كما سيكون لإصدارات الدار السابقة حضور متميز في كافة المجالات الروائية والتاريخية والبحثية وكذلك في الشعر والقصة والمسرح والأدب والسيرة.

يعتبر المعرض الحدث الثقافي المميز الذي يقوم على إدارته سنوياً المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويشهد حضوراً كبيرا من مختلف الدول العربية.