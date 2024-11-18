افتتاح معرض «الظلال الإمبراطورية»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أقامت «مبادرة رزق للفنون» معرضها الجديد بعنوان «الظلال الإمبراطورية: أطياف السيادة»، قام بتنسيقه القيّم الفني برمجش أشاري، ويستعرض المعرض المتميز أنظمة السلطة والامتياز، بينما يدعو الجمهور إلى استشراف مستقبل يرتكز على المساواة والعدالة، ويستمر المعرض حتى 18 فبراير 2025، ويعد خطوة مهمة تعكس التزام «مبادرة رزق للفنون» بدعم الفن المعاصر النقدي والمبتكر.

يضم المعرض مجموعة بارزة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، من بينهم كارا ووكر (الولايات المتحدة)، سودهارشين شتي (الهند)، سيان دايريت (الفلبين/ برلين)، سوجاي شاه (كينيا/ الولايات المتحدة)، ميخال مارتيشوفتش (بولندا)، جوناثاس دي أندرادي (البرازيل)، وأمبوي كاميرو (كينيا)، ياو أوسو (غانا)، رافي أغاروال (الهند)، إيشيتا تشاكربورتي (سويسرا)، وسونيا شنكل (سويسرا). ويقدم المعرض رؤى متعمقة من سياقات جيوسياسية واجتماعية متعددة.

يسعى معرض «الظلال الإمبراطورية» أساساً إلى تسليط الضوء على أصوات وتجارب المجتمعات، وخلق مساحة عميقة للتأمل والحوار والتضامن، من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط، بما في ذلك الرسم، النحت، الصوت، الفيديو، وفنون الأداء، حيث يقدم كل فنان استكشافات مثيرة. وتهدف الأعمال الجماعية إلى إلهام الجمهور ودفعه للتفاعل مع أسئلة جوهرية مهمة حول الهوية والثقافة.