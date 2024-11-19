الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«وكالة الشارقة الأدبية» توسع حضور الأدب العربي عالمياً

«وكالة الشارقة الأدبية» توسع حضور الأدب العربي عالمياً
19 نوفمبر 2024 14:29

الشارقة (الاتحاد)
تواصل «وكالة الشارقة الأدبية» تعزيز مكانتها في المنظومة الأدبية العالمية، وتوسيع انتشار أعمال الكتّاب العرب في مختلف اللغات الأجنبية من خلال العديد من اتفاقيات حقوق الترجمة والنشر، حيث تعمل الوكالة على نشر أبرز نتاجات الأدب العربي، تجسيداً لالتزامها بالابتكار والتميز في صناعة النشر.
وعلى مدار العام الماضي، أسهمت مشاركة الوكالة في مجموعة من كبرى معارض الكتب العالمية، بتحقيق إنجازات مهمة تتمثل باستقبال 59 طلباً لحقوق الترجمة والنشر والتوزيع خلال «مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين»، حيث شاركت الوكالة في «معرض لندن الدولي للكتاب»، و«معرض فرانكفورت الدولي للكتاب»، و«معرض سالونيك الدولي للكتاب»، و«معرض سيول الدولي للكتاب».
وقال تامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية: «تتجسد مهمتنا في تعزيز حضور الأدب العربي على الساحة العالمية، وضمان وصول النتاج الإبداعي العربي للقراء في مختلف اللغات الأجنبية، وسنواصل التزامنا بترسيخ المكانة الرائدة للسرد القصصي العربي على المستوى العالمي، تحت قيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب».
وتتضمن العقود والاتفاقيات والشراكات الناجحة، التي أبرمتها «وكالة الشارقة الأدبية»، إصدار 8 كتب في اليونان، بالإضافة إلى مجموعتين شعريتين تم إطلاقهما خلال «معرض سالونيك الدولي للكتاب» الذي استضاف الشارقة ضيف شرف دورة العام 2024. وحصلت «وكالة الشارقة الأدبية» على طلبات ترجمة ونشر 51 كتاباً إضافياً سيتم إصدارها في جميع أنحاء العالم، 3 منها في أرمينيا، و9 في جورجيا، وكتابان في الهند، و16 في مقدونيا الشمالية، و4 في المكسيك، و5 في نيجيريا، و6 في صربيا، وكتابان في أوكرانيا و4 في البرازيل.

أخبار ذات صلة
الشارقة يعود إلى «البيضاوي» أمام النصر بعد غياب 174 يوماً
سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح معرض جلال الدين الرومي
الشارقة
الكتاب
الأدب
آخر الأخبار
حملة تنظيف في أبوظبي بمشاركة 250 متطوعاً
الترفيه
حملة تنظيف في أبوظبي بمشاركة 250 متطوعاً
اليوم 15:40
68.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر
اقتصاد
68.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر
اليوم 15:30
إصابة أجيري الدموية تحرم هندوراس من جماهيرها
الرياضة
إصابة أجيري الدموية تحرم هندوراس من جماهيرها
اليوم 15:30
ولي عهد عجمان يفتتح مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم
علوم الدار
ولي عهد عجمان يفتتح مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم
اليوم 15:24
51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال 9 أشهر
اقتصاد
51 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي» خلال 9 أشهر
اليوم 15:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©