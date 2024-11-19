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التعليم والمعرفة

«العين للكتاب 2024».. فعاليات متنوعة تثري ذائقة المجتمع ومعارفه

«العين للكتاب 2024».. فعاليات متنوعة تثري ذائقة المجتمع ومعارفه
20 نوفمبر 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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يعود مهرجان العين للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، إلى مدينة العين ليضيء سماءها بمجموعة فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية تتواصل على مدار أسبوع، اعتباراً من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، لتدعم رسائل المهرجان المتمثلة في بناء جيل قارئ ومرتبط بالوطن، وتقدير رواد الثقافة والمعرفة والفنون، وتمكين الشباب، وترسيخ المكانة الثقافية والتراثية والتاريخية لمدينة العين.
ويقدم البرنامج الثقافي مجموعة من الندوات والنقاشات الثرية والليالي الشعرية التي تناقش قضايا الاستدامة وتمكين الشباب.
وكجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مركز أبوظبي للغة العربية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، تستضيف الجامعة مجموعة من جلسات البرنامج الثقافي للمهرجان، وتفتح قاعاتها لجلسات تتناول موضوعات مثل الرواية، وأدب الأطفال، والسينما.
ويتضمن البرنامج الثقافي موضوع أدب الرحلة في الإمارات بين الشعر والنثر تشمل مناقشة كتابي: «مدونة مسافر» وديوان «رحلة الأيام السبعة»، وجلسة حوارية بعنوان: «أقلام إماراتية»، وندوة حول أهمية الطاقة المتجددة في الإمارات يشارك فيهما طلبة الجامعة، وندوة أخرى بعنوان: «خريجات جامعة الإمارات نجاح وإبداع».
ويقدم معرض تصوير «عكاسات 2024»، أعمال طلبة من هواة التصوير تهدف للتعريف بالبيئة الإماراتية وتراثها، في حين تدمج ورشة «الرسم بالكلمات» بين اللغة والفن، بغية تعليم الطلبة كيفية التعامل مع النصوص الأدبية بنظرة شمولية.
كما يقدم المهرجان عروضاً موسيقية حية لفنانين موهوبين، بالإضافة إلى تقديم عروض متجولة في أرجاء المكان، وحفل لكورال العرب.
كما يطرح برنامج الفنون ورشاً فنية تفاعلية تشجع الإبداع، وتعزز المهارات الفنية، تحت إشراف خبراء في مختلف ميادين الفنون، بالإضافة إلى تخصيص جناح خاص لعرض كتاب «كلمات القائد» بطريقة فنية مبتكرة من تصميم الفنان سالم الكعبي.
ويعزز مهرجان العين للكتاب 2024 الثقافة الصحية في المجتمع، عبر عقد فعاليات توعية تسلط الضوء على أهمية الإسعافات الأولية والحالات الشائعة التي تتطلب الإسعافات والمبادئ والتقنيات الأساسية للإسعافات، مثل إنعاش القلب والتعامل مع الجروح والكسور.
كما يسلط المهرجان الضوء على أهمية نمط الحياة الصحي في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، بمشاركة أطباء ومتخصصين.
 ويعد مهرجان العين للكتاب، الذي يستقطب سنويا أكثر من 140 ألف زائر، حدثاً ثقافياً مهماً يعكس رؤية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وأهدافها الاستراتيجية في خلق مجتمع يهتم بالمعرفة، ويتناغم مع ما تقدمه العاصمة أبوظبي من إنجازات ثقافية ومعرفية، إذ يستهدف تحفيز الحراك الثقافي في مدينة العين، ودعم الكتاب الإماراتيين، وترويج إصداراتهم، كما أنه يتيح للكتاب الإماراتيين الناشئين التواصل مع الجمهور، وتوفير منافذ بيع لإصداراتهم. 

مهرجان العين للكتاب
العين
الإمارات
العين للكتاب
معرض العين للكتاب
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