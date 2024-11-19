افتتاح «معرض الإمارات للمقتنيات والهوايات» في «ندوة الثقافة»

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي محمد المر، مساء أمس الاثنين، في ندوة الثقافة والعلوم، «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة» في دورته السادسة، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم وجمال الخياط وعلي الشريف أعضاء مجلس الإدارة، والكاتب عبدالغفار حسين، وسلطان صقر السويدي، ود. سعيد حارب، ود. رفيعة غباش، ونخبة من المهتمين. وأكد معالي محمد المر أن زيادة المشاركين وتنوع المشاركات في كل دورة خير دليل على اهتمام شريحة واسعة من الأشخاص بالاقتناء، والذي يمثل في الوقت ذاته نوعاً من التأريخ لفترات معينة من خلال تلك المقتنيات، سواء كانت كتباً أو أدوات شخصية أو تذكارات متنوعة. وتمنى معاليه استمرار المعرض بهذا التألق. وذكر بلال البدور أن الدورة السادسة للمعرض اتسمت بتنوع المعروضات وغرابة بعضها، ما جعل المعرض أكثر دهشة وتنوعاً، وما سيشجع المزيد على المشاركة في الدورات المقبلة، وتؤكد المعروضات أن هناك من يتمتع بمزاج خاص قادر على التقاط النوادر مما يراه المرء في رحلاته وسفرياته وتجواله خارج الدولة وداخلها، ما يتيح مرة تلو الأخرى على اقتناء ما يتوافق مع ثقافته ومزاجه ورؤيته وتصوراته، وفي الوقت نفسه يمنحه ما يقتنيه متعة خاصة تلبي أشواقه لجمع الغريب والنادر والفريد. وأضاف البدور أن المعرض يعد فرصة للتعرف إلى ثقافات الشعوب المختلفة، ومزاجها العام، كما يهب الجمهور قبسات من المتع اللطيفة المحببة. يشارك في هذه الدورة 25 مشاركاً، بعضهم سبقت له المشاركة، وبعضهم يشارك للمرة الأولى، وتنوعت المقتنيات واختلفت الهوايات ما بين العمق والدهشة والخفة والإثارة.

