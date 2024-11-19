«مهرجان الإمارات لمسرح الطفل» 20 ديسمبر المقبل

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تبدأ لجنة اختيار عروض مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الثامنة عشرة، مساء غد الأربعاء، أعمالها في مشاهدة العروض، وانتقاء الأفضل من بينها، وتستمر أعمال اللجنة حتى الرابع والعشرين من هذا الشهر، حيث ستشاهد ثمانية عروض أنتجتها الفرق المسرحية المحلية من أجل المشاركة في فعاليات المهرجان، والتي من المؤمل لها أن تنطلق في العشرين من شهر ديسمبر القادم.

وستشاهد اللجنة المكونة من الفنانين: عبدالله راشد، خليفة التخلوفة، وطلال محمود، العروض المرشحة للمشاركة في المهرجان وهي: مسرحية «روح الصحراء» من إنتاج جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، ومسرحية «سيرك الغابة» لمسرح خورفكان للفنون، ومسرحية «كان يا ما كان» لمسرح دبي الوطني، ومسرحية «مغامرة علياء» للمسرح الحديث بالشارقة، ومسرحية «شجرة العجائب» لمسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرحية «شابو والمفتاح» لمسرح الفجيرة، وتختتم اللجنة مشاهداتها بمسرحية «كتاب الأمنيات» لمسرح دبي الأهلي، ومسرحية «جزيرة الأماني» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح.

وتقوم لجنة اختيار العروض بتقديم تقرير مفصل للجنة العليا المنظمة للمهرجان، حيث تستند في قبول المشاركة من عدمها، على فكرة النص وتناغمها مع مخيلة الطفل، بالإضافة إلى المعايير الأخلاقية والسلوكية والتربوية والقيمة الفنية للعمل المسرحي، فضلاً عن الرؤية الإخراجية، والتوازن الفني للعناصر، وبما يخدم الفكرة الرئيسة للعرض.

وصرح إسماعيل عبدالله، رئيس جمعية المسرحيين، ورئيس المهرجان، قائلاً: «نحرص في كل دورة من دورات المهرجان على الارتقاء بمستوى المهرجان من حيث العروض التي نتمناها دوماً أن تكون قريبة من الأطفال، وتشحن مخيلتهم بالأفكار والطروحات، التي من شأنها تنشئتهم على القيم العالية والمبادئ السامية، لذلك، قمنا بمنح لجنة اختيار العروض الصلاحيات اللازمة من أجل اختيار الأفضل من بين تلك العروض، للحفاظ على زخم الجمهور الذي يحرص كل عام على حضور هذه التظاهرة المسرحية، والتي نسعى من خلالها إلى تأصيل دور المسرح في خدمة المجتمع».

يشار إلى أن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، الذي تنظمه جمعية المسرحيين في الإمارات، انطلقت دورته الأولى في العام 2005، ويحظى باهتمام جماهيري واسع.