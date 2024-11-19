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التعليم والمعرفة

الاتحاد العربي للمكتبات يتوج «مكتبات دبي العامة» بجائزة التميز المهني

الاتحاد العربي للمكتبات يتوج «مكتبات دبي العامة» بجائزة التميز المهني
19 نوفمبر 2024 20:41

دبي (وام)
  توجت مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بـ «جائزة أكاديمية نسيج للتميز في المكتبات والمعلومات» على مستوى الوطن العربي عن فرع التميز المهني، تقديراً لجهودها ودورها في دعم قطاع المكتبات العربية، وأنشطتها الأدبية التي تساهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي. جاء ذلك خلال مشاركة «الهيئة» في المؤتمر الخامس والثلاثين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط، تحت شعار «المكتبات ومؤسسات الأرشيف العربية ودورها في تعزيز الهوية والمواطنة الرقمية».
وشهد المؤتمر، الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب في عُمان بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، مشاركة واسعة من الأكاديميين والمتخصصين في قطاع المكتبات والمعلومات. وخلال المؤتمر، استعرضت «دبي للثقافة» مجموعة من مشاريعها وبرامجها الهادفة إلى دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتفعيل دور المكتبات كمراكز تفاعلية تسهم في دعم أفراد المجتمع وتمكينهم من تنمية مهاراتهم الحياتية، وتحفيزهم على ممارسة القراءة والتفكير الإبداعي، إلى جانب تبنيها للحلول المبتكرة وأفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تطوير منظومة العمل في مكتبات دبي العامة.
وأشار عبد الرحمن كلبت، مدير إدارة المكتبات العامة في «دبي للثقافة» إلى حرص الهيئة على تعزيز مساهمة مكتبات دبي العامة في إثراء المشهد الثقافي المحلي عبر ما تقدمه من مبادرات وبرامج ثقافية متنوعة، لافتاً إلى أن فوزها بهذه الجائزة يجسد التزام الهيئة بتحقيق الريادة في قطاع المكتبات.

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