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التعليم والمعرفة

الصورة لغة المبدعين في «العين للكتاب»

الصورة لغة المبدعين في «العين للكتاب»
20 نوفمبر 2024 01:32

هويدا الحسن (العين)

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خصص «ركن الفنون» بـ«مهرجان العين للكتاب» هذا العام، ركناً خاصاً بالتصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي، حيث تعرض فيه المصورة الإماراتية نادية النعيمي بعضاً من لوحاتها، التي تم تصويرها بتقنية الماكرو فوتوغرافي، أو تقنية التصوير الدقيق، التي تعتمد على التقاط صور عن طريق التقريب الشديد للأشياء لالتقاط أدق تفاصيلها الصغيرة.
تشارك النعيمي بإحدى عشرة صورة، اختارت أن تكون جميعها للأزهار.
وتؤكد النعيمي أن ما يجذبها في الأزهار هو ألوانها المختلفة وخطوطها، ما يسمح لها بإبراز جماليات تلك الخطوط من خلال تصويرها عن قرب، باستخدام الكاميرات الرقمية والهاتف المحمول.
يشارك في ركن التصوير أيضاً منصور المنصوري، وهو مصور ومدرب معتمد، قدم ما يقارب 85 ورشة تصوير في جهات رسمية وحكومية، وهو متخصص في تصوير حياة المدن، ومؤلف كتاب «لن أعلمك التصوير.. قصة مصور خلف الكواليس»، كذلك يشغل منصب رئيس فريق كاميرا الإمارات للتصوير.
وعن أعماله يقول المنصوري: أقدم فيديوهات توعوية مختلفة، وأقوم بعرضها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كذلك أقوم بالسفر إلى البلدان المختلفة لتصوير حياة المدن، وأستخدم كاميرات متنوعة لتصوير الفيديوهات.

مهرجان العين للكتاب
العين
التصوير الفوتوغرافي
الفنون
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