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التعليم والمعرفة

وفد من لجنة الأدباء والقراءة يزور «مهرجان العين للكتاب»

وفد من لجنة الأدباء والقراءة يزور «مهرجان العين للكتاب»
20 نوفمبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد من لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مهرجان العين للكتاب، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي.
وأكد المقدم ناصر عبد الله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أهمية مثل هذه الزيارات في نشر ثقافة القراءة وتعزيز اهتمام منتسبي القيادة بالكتاب، باعتباره مصدراً مهماً للمعرفة والتطور الفكري.
وأضاف أن زيارة المهرجان تعكس التزام اللجنة بتوجيهات القيادة الرشيدة بتشجيع القراءة وتوفير منصات ثقافية تمكن منتسبيها من الاطلاع على أحدث الإصدارات.
وأوضح أن مهرجان العين للكتاب يمثل فرصة مميزة لاكتشاف مجموعة واسعة من الكتب التي تسهم في بناء الفكر وتنمية الثقافة المجتمعية، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الجهات الثقافية في دولة الإمارات بما يعزز إيجاد بيئة حاضنة للقراءة، لافتاً إلى أن المعارض الأدبية تشكل إحدى أهم الأدوات في نشر ثقافة الكتاب بين الأفراد.
وشاركت دورية السعادة في توزيع كتيبات للأطفال لتوعيتهم بقواعد السير والمرور وتحفيزهم على القراءة، وحث الأسر على تنمية وتطوير قدرات الأبناء ومهاراتهم، بما يفيدهم في أوقات فراغهم وينمي قدراتهم المعرفية والعلمية والثقافية في المستقبل.
وقام الوفد بجولة في أروقة المهرجان اطلع خلالها على الكتب المتنوعة التي تشمل مختلف المجالات الأدبية والفكرية والعلمية، وتعرفوا على آخر الإصدارات الأدبية والثقافية التي يقدمها المعرض في دورته الحالية.

العين للكتاب
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