الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مهرجان العين للكتاب.. «النور ينتظرك» في «عوالم سحرية بين صفحات الكتب»

جانب من الجلسة
20 نوفمبر 2024 01:15

هويدا الحسن (العين)

أخبار ذات صلة
الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة
الإمارات تنفذ صيانة شبكات المياه المتضررة في دير البلح

تتنوع فعاليات مهرجان العين للكتاب هذا العام لتضفي مزيداً من المتعة العقلية والبصرية لدى رواد المهرجان الذين يستمتعون بالعروض والفعاليات المختلفة.
وكان رواد المهرجان، أمس الأول، على موعد مع جلسة حوارية تضمنت عرضا تمثيلياً لقصة «النور ينتظرك» للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، حيث شارك فريق من جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في الجلسة التي حملت عنوان «عوالم سحرية بين صفحات الكتب»، وتضمنت عرضاً شائقاً لقصة «النور ينتظرك».
وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً وتفاعلاً مع تفاصيل القصة التي تحمل بين صفحاتها العديد من الدروس الثرية المليئة بالقيم وأبرزها التحليل والبحث، والاستنتاج، والاحترام، والتعاون.
وتستعرض القصة الأبطال الباحثين عن الكنز من خلال الخريطة التي تم الوصول إليها عبر رسالة في زجاجة بالقرب من البحر، فيما تم تعزيز الهوية والانتماء برمزية سبع لآلئ هي الإمارات السبع.
وجسدت الجلسة شخصيات القصة على المسرح وعرض الكنز بعد الوصول إليه، ليكتشف الحضور بأن الكنز الموجود داخل الصندوق هو الكتاب، وأن النور المنتظر هو المعرفة.
اعتمدت الجلسة على تقديم القصة بشكل تفاعلي من خلال راويتين بحوار بين الشخصية الأولى، والتي تمثل المعرفة وقدمتها الدكتورة نعيمة قاسم، المدير الإداري للجمعية، وبين الشخصية الثانية، وقدمتها سلامة الظاهري، منسقة البرامج والأنشطة بالجمعية، وتمثل الباحث عن المعرفة، وتضمنت الجلسة عرضاً لفيديو رحلة البحث عن الكنز.
تهدف الجلسة التفاعلية إلى تعزيز أهمية المعرفة وأهمية البحث عنها، وتعزيز حب القراءة وتأكيد أهميته في بناء الشخصية وتثقيف العقل والاستمتاع بما تحمله الصفحات من عوالم سحرية تنقلك من عالم إلى آخر.

العين للكتاب
الإمارات
معرض العين للكتاب
مهرجان العين للكتاب
العين
شما بنت محمد بن خالد
شما بنت محمد
آخر الأخبار
غسق شاهين تلقي بيان الإمارات أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة
20 نوفمبر 2024
جانب من توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ صيانة شبكات المياه المتضررة في دير البلح
20 نوفمبر 2024
ترامب أثناء حديثه في غرفة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض مع شون دافي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يسعى لاستخدام الجيش في عمليات ترحيل المهاجرين
20 نوفمبر 2024
أزمة إنسانية خانقة تعصف بالجميع في قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تدعو لتدخل سياسي لوقف المجاعة بغزة
20 نوفمبر 2024
صورة جماعية لقادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مجموعة العشرين: قلق عميق إزاء الوضع الإنساني في غزة ولبنان
20 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©