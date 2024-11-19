مهرجان العين للكتاب.. «النور ينتظرك» في «عوالم سحرية بين صفحات الكتب»

هويدا الحسن (العين)

تتنوع فعاليات مهرجان العين للكتاب هذا العام لتضفي مزيداً من المتعة العقلية والبصرية لدى رواد المهرجان الذين يستمتعون بالعروض والفعاليات المختلفة.

وكان رواد المهرجان، أمس الأول، على موعد مع جلسة حوارية تضمنت عرضا تمثيلياً لقصة «النور ينتظرك» للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، حيث شارك فريق من جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في الجلسة التي حملت عنوان «عوالم سحرية بين صفحات الكتب»، وتضمنت عرضاً شائقاً لقصة «النور ينتظرك».

وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً وتفاعلاً مع تفاصيل القصة التي تحمل بين صفحاتها العديد من الدروس الثرية المليئة بالقيم وأبرزها التحليل والبحث، والاستنتاج، والاحترام، والتعاون.

وتستعرض القصة الأبطال الباحثين عن الكنز من خلال الخريطة التي تم الوصول إليها عبر رسالة في زجاجة بالقرب من البحر، فيما تم تعزيز الهوية والانتماء برمزية سبع لآلئ هي الإمارات السبع.

وجسدت الجلسة شخصيات القصة على المسرح وعرض الكنز بعد الوصول إليه، ليكتشف الحضور بأن الكنز الموجود داخل الصندوق هو الكتاب، وأن النور المنتظر هو المعرفة.

اعتمدت الجلسة على تقديم القصة بشكل تفاعلي من خلال راويتين بحوار بين الشخصية الأولى، والتي تمثل المعرفة وقدمتها الدكتورة نعيمة قاسم، المدير الإداري للجمعية، وبين الشخصية الثانية، وقدمتها سلامة الظاهري، منسقة البرامج والأنشطة بالجمعية، وتمثل الباحث عن المعرفة، وتضمنت الجلسة عرضاً لفيديو رحلة البحث عن الكنز.

تهدف الجلسة التفاعلية إلى تعزيز أهمية المعرفة وأهمية البحث عنها، وتعزيز حب القراءة وتأكيد أهميته في بناء الشخصية وتثقيف العقل والاستمتاع بما تحمله الصفحات من عوالم سحرية تنقلك من عالم إلى آخر.