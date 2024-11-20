«النسبة الذهبية في الخط العربي» بمكتبة محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد ورشة عمل تفاعلية، بالتعاون مع زخرف للفنون، بعنوان «النسبة الذهبية في الخط العربي»، قدّمها الخطاط عدي الأعرجي، وذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها المستدامة للحفاظ على اللغة العربية وترسيخ حضور فن الخط العربي ونقله للأجيال القادمة.

افتتح «الأعرجي» الورشة بالحديث عن تطور الخط العربي على مرّ العصور، وأهمية النسبة الذهبية في فنون الخط العربي وكيفية تطبيقها في مختلف المجالات. وأوضح دورها الحيوي في تحسين جمالية الخط العربي والجمالية العامة للعمل الفني وتنظيم وتوازن الأشكال الخطية. كما استعرض كيفية تطبيق هذه القاعدة في تصميم الشعارات «اللوغو»، والمباني المعمارية، بالإضافة إلى تقديم أمثلة تطبيقية عن أهم الأبراج وأضخمها في العالم.

وتناول الأنواع الستة الأساسية للخطوط العربية، والتي تسمى الأقلام الستة، كما شرح الفروق الجوهرية في استخدامها في مختلف السياقات. وقدم نماذج تطبيقية لتوضيح كيفية الاستفادة من هذه الأنماط في تصميمات خطية مبتكرة ومتناغمة. وشهدت الورشة تفاعلاً من الحضور من خلال التطبيق العملي لقاعدة النسبة الذهبية في تصميماتهم الخطية.