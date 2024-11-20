الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«النسبة الذهبية في الخط العربي» بمكتبة محمد بن راشد

«النسبة الذهبية في الخط العربي» بمكتبة محمد بن راشد
20 نوفمبر 2024 13:53

دبي (الاتحاد)
نظّمت مكتبة محمد بن راشد ورشة عمل تفاعلية، بالتعاون مع زخرف للفنون، بعنوان «النسبة الذهبية في الخط العربي»، قدّمها الخطاط عدي الأعرجي، وذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها المستدامة للحفاظ على اللغة العربية وترسيخ حضور فن الخط العربي ونقله للأجيال القادمة.
افتتح «الأعرجي» الورشة بالحديث عن تطور الخط العربي على مرّ العصور، وأهمية النسبة الذهبية في فنون الخط العربي وكيفية تطبيقها في مختلف المجالات. وأوضح دورها الحيوي في تحسين جمالية الخط العربي والجمالية العامة للعمل الفني وتنظيم وتوازن الأشكال الخطية. كما استعرض كيفية تطبيق هذه القاعدة في تصميم الشعارات «اللوغو»، والمباني المعمارية، بالإضافة إلى تقديم أمثلة تطبيقية عن أهم الأبراج وأضخمها في العالم.
وتناول الأنواع الستة الأساسية للخطوط العربية، والتي تسمى الأقلام الستة، كما شرح الفروق الجوهرية في استخدامها في مختلف السياقات. وقدم نماذج تطبيقية لتوضيح كيفية الاستفادة من هذه الأنماط في تصميمات خطية مبتكرة ومتناغمة. وشهدت الورشة تفاعلاً من الحضور من خلال التطبيق العملي لقاعدة النسبة الذهبية في تصميماتهم الخطية.

أخبار ذات صلة
مكتبة محمد بن راشد تحتفي بذكرى الفنان جابر جاسم
اختتام مؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2024 بمكتبة محمد بن راشد
مكتبة محمد بن راشد
الخط العربي
آخر الأخبار
لولا دا سيلفا: الإمارات والبرازيل تحالف بنّاء يسهم في رفاه الإنسان عالمياً
علوم الدار
لولا دا سيلفا: الإمارات والبرازيل تحالف بنّاء يسهم في رفاه الإنسان عالمياً
اليوم 15:13
1.121 مليار درهم إنفاق «دورينا» في 10 سنوات
الرياضة
1.121 مليار درهم إنفاق «دورينا» في 10 سنوات
اليوم 15:03
«الخماسية البيضاء» تكتب التاريخ بأرقام قياسية
الرياضة
«الخماسية البيضاء» تكتب التاريخ بأرقام قياسية
اليوم 15:00
إطلاق النسخة الثانية من جوائز "دائرة التعليم" في أبوظبي
علوم الدار
إطلاق النسخة الثانية من جوائز "دائرة التعليم" في أبوظبي
اليوم 14:59
حاكم الشارقة يفتتح معرض مخطوطات قرآنية
علوم الدار
حاكم الشارقة يفتتح معرض مخطوطات قرآنية
اليوم 14:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©