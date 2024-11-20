«علاقات الشارقة» تعزز الروابط الثقافية الراسخة مع فرنسا

استقبل الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، سعادة جان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية، وإلهامي جولجين، نائب القنصل العام الفرنسي، في زيارة رسمية إلى «الرابطة الفرنسية» و«بيت الحكمة»، بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الشارقة والمدن الفرنسية، إلى جانب دعم تعليم اللغة الفرنسية، وتطوير الفعاليات الثقافية التي تسهم في ترسيخ التفاهم والتواصل بين الثقافة الفرنكفونية والعربية.

وفي أول محطات الزيارة، توجه الوفد القنصلي الفرنسي إلى «المدرسة الفرنسية الدولية في الشارقة»، بحضور ممثلين عن «الشارقة لإدارة الأصول»، تعرف خلالها سعادة جان كريستوف باري، القنصل العام الفرنسي، ونائبه، على «الرابطة الفرنسية» بالشارقة، التي تأسست في سبتمبر 2022، بموجب اتفاقية وقعتها «دائرة العلاقات الحكومية» مع السفارة الفرنسية، بهدف تعزيز تعليم اللغة الفرنسية، ودعم تجارب المعاهد والمدارس الناطقة بالفرنسية بأحدث طرق ووسائل إتقانها وممارستها.

وأعقب ذلك زيارة إلى «بيت الحكمة» برفقة الشيخ فاهم القاسمي، تعرف خلالها الوفد الفرنسي، على أبرز المرافق، كمخبر الجزري، ومكتبة بيت الحكمة، ومرافق الأطفال، وديوان السيدات، وقاعات الفعاليات، كما شملت الزيارة جولة في معرض «جلال الدين الرومي: 750 عاماً من الغياب.. ثمانية قرون من الحضور»، الذي افتتح صباح الاثنين 18 نوفمبر.

ورحب الشيخ فاهم القاسمي بالوفد الفرنسي، وقال: «تحرص دائرة العلاقات الحكومية على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية وتبادل المعارف والخبرات، من خلال إبرام شراكات استراتيجية واتفاقيات رسمية تستهدف تعزيز آليات التعاون وتطوير العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل الدولي والثقافي والحضاري، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية، التي تشكل أسساً راسخة للحوار الحضاري والتفاهم الدولي».