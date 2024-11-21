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التعليم والمعرفة

«متحف مولانا» يبحث التعاون مع مركز جمعة الماجد

«متحف مولانا» يبحث التعاون مع مركز جمعة الماجد
21 نوفمبر 2024 15:23

دبي (الاتحاد)
بحث الدكتور ناجي باكيرجي، مدير متحف «مولانا» في مدينة قونية التركية، إمكانية التعاون بين المتحف ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في مجال حفظ وترميم مخطوطات ووثائق المتحف، جاء ذلك أثناء زيارته للمركز يوم أمس الأربعاء.
وخلال الزيارة، التقى الدكتور ناجي بالدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم، واطلع على عمليات الحفظ والمعالجة والترميم التي يقوم بها المركز في صيانة جميع الأوعية الورقية، من مخطوطات ووثائق وكتب.
وخلال اللقاء، طلب الدكتور ناجي من المركز المساعدة في دعم متحف مولانا بمختبر خاص لترميم المخطوطات، بالإضافة إلى تدريب الكادر الفني في المتحف. وذكر أن المتحف يحتوي على ثلاثة آلاف مخطوطة أصلية، وآلاف الوثائق والمراسلات العثمانية المصوَّرة التي تعود إلى القرن الثالث عشر.
يذكر أن مركز جمعة الماجد كان قد أهدى المكتبة المركزية في قونية، في عام 2008، مختبر ترميم متكامل، بموجب اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين.

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