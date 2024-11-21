«المكتبة المتنقلة».. قراءات وترفيه في «العين للكتاب»

هويدا الحسن (العين)

في إطار التعاون بين جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ومهرجان العين للكتاب، تشارك حافلة المكتبة المتنقلة الذكية لأول مرة بالمهرجان.

ولاقت فكرة المكتبة المتنقلة إعجاب الأطفال من رواد المعرض، حيث تستقبلهم شخصيات كرتونية إماراتية، ويستمتعون بقضاء الوقت في القراءة وممارسة الأنشطة المختلفة.

تضم المكتبة المتنقلة مستلزمات المكتبة العادية كافة من كتب وجلسات مهيأة للطفل، ومشرفات مدربات على القراءة للصغر، وتسجيل ما يقرأون في سجلاتهم، والعمل على نشر فكرة وبرنامج مكتبة أجيال المستقبل، التي أصبحت رافداً معرفياً كبيراً للأطفال.

تقول أسماء عوض، سكرتير رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، إن الفكرة تعود إلى الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة؛ بهدف أن يصل الكتاب للطفل أينما كان، حيث بدأت رحلات المكتبة المتنقلة بين مدارس ومؤسسات العين وميادينها العامة منذ عام 2010 لتصل إلى الطفل في كل مكان، سواء داخل المدينة أو في ضواحيها، أو في الأماكن النائية، كذلك توجد في المناطق السياحية والترفيهية التي يتردد عليها الأطفال.

وأضافت عوض أن المكتبة يتوافر بها كتب لجميع الإعمار، بالإضافة إلى شاشة لعرض أفلام الكرتون للأطفال الأصغر سناً، وقريباً سوف يتم إدخال أجهزة لوحية للقراءة الإلكترونية.

وتؤكد عوض حرص مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية على المشاركة في فعاليات «العين للكتاب» منذ انطلاقه عام 2009، وألا تقتصر مشاركتنا هذا العام على الجلسات النقاشية والعروض، بل أضفنا لمسة جديدة من خلال المشاركة بالمكتبة المتنقلة، ليتسنى للأطفال التعرف على المكتبة وأنشطتها والورش التي تحبب الطفل في القراءة.