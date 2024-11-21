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ناشرات إماراتيات يثرين مهرجان العين للكتاب

ناشرات إماراتيات يثرين مهرجان العين للكتاب
21 نوفمبر 2024 23:15

العين (وام)
يدعم مهرجان العين للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، مساهمات المرأة الإماراتية في صناعة النشر عبر مبادرة «الناشرات الإماراتيات»، التي استقطبت نحو 20 ناشرة تميزت إصداراتهن بالإبداع والتنوع. يستضيف المهرجان هذا العام 4 دور نشر إماراتية نسائية تشارك للمرة الأولى، ما يتيح للزوار الاطلاع على تجاربها الرائدة في مجالات ثقافية وفكرية متنوعة.
من بين المشاركات، دار «عالمكم للنشر والتوزيع» لمؤسِستها حمدة البلوشي، التي أعربت عن اعتزازها بالمشاركة، مؤكدة أن المهرجان أصبح منصة مهمة تدعم الإبداع المحلي، مشيرة إلى أن دارها تقدم قصصاً مبتكرة للأطفال لتعزيز حب اللغة العربية والهوية الثقافية.
كما تشارك «آرام للنشر» لأول مرة، حيث أكدت مديرتها مريم القاسمي أن الدار تركز على إصدارات ثنائية اللغة للأطفال لتعزيز فهمهم للغات المختلفة، موضحة أن المهرجان فرصة مثالية لدعم أدب الطفل محلياً.
وقالت الدكتورة فاطمة بنعمر، صاحبة دار «المسار لنشر الكتب»، إن المهرجان يشكل جسراً ثقافياً بين الكُتّاب والقراء، مشيرة إلى أنها ستعرض قصصاً حصرية في الحدث، مثل «القوة الخارقة» و«الطوق الذهبي».
من جانبها، عبرت اليازية النيادي، مديرة دار «متعة القراءة لبيع الكتب»، عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أن المهرجان يمثل منصة لتبادل الأفكار وتوسيع التعاون الثقافي.
تهدف المبادرة، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية، إلى دعم الناشرات الإماراتيات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههن، تمهيداً لمشاركتهن في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025.

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