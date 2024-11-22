شعراء الظفرة يختتمون مجالس الشعراء في «العين للكتاب»

هويدا الحسن (العين)

شكلت مجالس الشعراء التي كانت تنقل على محطات التلفزيون ظاهرة فريدة بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، ومنها انطلق العديد من الشعراء الذين يشار لهم بالبنان.

ولأهمية تلك المجالس، خصص برنامج ليالي الشعراء- الكلمة المغناة في نسخته الثالثة بمهرجان العين للكتاب، فقرة لمحاكاة مجالس الشعر القديمة، بمشاركة شعراء من كل مجلس، إلى جانب تسليط الضوء على أقدم محال تسجيلات الكاسيت التي أسهمت في انتشار الأغنية الشعبية، وصولاً إلى الشعراء على منصات التواصل الاجتماعي اليوم.

وقد اختتمت أمس الأول فقرات مجالس الشعراء بليلة ساحرة لمجلس شعراء الظفرة، حيث امتزجت نغمات العود للفنان معضد الكعبي بقصائد شعراء الظفرة التي تنبض بالحب والانتماء وتفيض بالأصالة والإبداع، ليكون ختامها مسكاً مع الشعراء علي أحمد الكندي المرر، وراشد الفطيمة المنصوري، وعلي سالم برطاع الهاملي، وأدار الجلسة الإعلامي عبيد بن قذلان المزروعي، صاحبهم بالغناء والعزف على العود الفنان معضد الكعبي وضابط الإيقاع عبد الله البلوشي.

وكان ليالي الشعراء قد استضاف خلال أيام المهرجان عدداً من المجالس وهي، مجلس شعراء العين، ومثله كل من الشعراء خلفان بن نعمان الكعبي، وسيف كميدش بن نعمان الكعبي، ومنذر كميدش بن نعمان الكعبي، وحمدان محمد الكعبي، وسالم عبيد بن معضد النعيمي، وأحمد خليفة بن مترف، وسيف محمد الكعبي، وأدار الجلسة أحمد سالم الشامسي، وقدم القصائد المغناة في تلك الجلسة الساحرة الفنان خالد محمد مع ضابط الإيقاع عبدالله البلوشي.

أما مجلس شعراء دبي فمثله الشعراء سيف السعدي، ومحمد الشريف، وحمدان السماحي، وعلى الخوار، وحسان العبيدلي، ومصبح علي الكعبي، ومحمد سعيد الفطيسي المقبالي، وسالم مصبح المقبالي، وأحمد الوشاحي، وعبدالله بن يعروف، وسعود راشد شرار، ومحمد عبدالله الخاطري، وأدار الجلسة الشاعر راشد شرار، بصحبة المطرب الإماراتي معضد الكعبي.

ومثل مجلس شعراء الإمارات كل من الشعراء محمد الشريف، علي الشوين، سلطان الرفيسا، سلطان بن خليف الطنيجي، حمدان السماحي، علي جمعة الغنامي السويدي، سالم بن معدن، وأدار الجلسة الشاعر بطي المظلوم، صاحبهم بالغناء الفنان خالد محمد.

قدم أيضاً مجلس شعراء أبوظبي ليلة شعرية مميزة، بمشاركة الشعراء راشد بن عمير الشامسي، وسعيد محمد الشامسي، وخليفة سعيد الشامسي، وسعيد سيف بن شتات القمزي، ومساعد بن طعساس الحارثي، ومحمد بن سعيد الرميثي، وأدار الجلسة الشاعر محمد يعروف بن مرشد المنصوري، صاحبهم بغناء القصائد معضد الكعبي.