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التعليم والمعرفة

ناشرون: التكنولوجيا تؤسس جيلاً جديداً من القراء

ناشرون: التكنولوجيا تؤسس جيلاً جديداً من القراء
22 نوفمبر 2024 22:41

العين (وام)
أكد ناشرون في مهرجان العين للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، أهمية الاستفادة من التكنولوجيا في دعم صناعة النشر، مشيرين إلى ضرورة الاستثمار في الأجيال القادمة من الكُتّاب لتقديم محتوى يواكب التغيرات المتسارعة.
وناقش المشاركون تأثير التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي على صناعة النشر، التي شهدت تحولات كبيرة بدءاً من الكتابة والطباعة إلى النشر والتوزيع، مع التأكيد على ضرورة التكيف مع احتياجات القراء الجدد الذين يعتمدون على التكنولوجيا.
وأوضح أحمد عمر، المدير التنفيذي لدار «سمارت أمازون للنشر»، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة دعائية فعّالة للكتّاب، ما يتيح للناشرين الوصول إلى جمهور واسع.
من جانبه، شدد طارق السباعي، مدير «السباعي للنشر»، على أهمية استخدام التكنولوجيا لإنتاج كتب تفاعلية تناسب الأجيال الشابة وتعزز شغفهم بالقراءة.
أما سامر أسعد، مدير «العبقري للنشر» فلفت إلى أن الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز يوفران فرصة لتقديم محتوى تفاعلي للأطفال، لكنه أبدى قلقه من تأثير الكتب الرقمية على مهارات التركيز والخيال.
في السياق ذاته، أكد علي فؤاد، مدير مبيعات «دار القلم للنشر»، أن وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعّالة في نشر الكتب وتسويقها بتكاليف منخفضة، مما يزيد من فرص انتشار الكتب ويعزز نجاحها التجاري.

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