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التعليم والمعرفة

شغف الفنون والتشافي بالموسيقى في «العين للكتاب»

نورة المزروعي وسارة العامري خلال عزفهما خلال المهرجان (من المصدر)
24 نوفمبر 2024 01:39

هويدا الحسن (العين)

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استطاعت كل من نورة المزروعي وسارة العامري أن تخطفا أنظار واهتمام رواد «العين للكتاب» من خلال عزفهما على آلتي القانون والعود، إلى جانب عرضهما لمجموعة من اللوحات الفنية التي تجمع بين شغفهما بالموسيقى والعزف، وبين مهارتهما في الرسم والتشكيل وتطويع الفرشاة والألوان لسرد حكايات بصرية تتصل اتصالاً وثيقاً بالهوية والثقافة الإماراتية.
عن مشاركتها في ركن الفنون بمهرجان العين للكتاب، تقول الكاتبة والباحثة نورة المزروعي: الفنون هي شغفي في الحياة، وهي رسالتي التي أحاول من خلالها أن أثبت قدرة المرأة على الدخول إلى عالمها الداخلي لتكتشف شغفها الخاص، وتتعرف على رسالتها في الحياة، لهذا حرصنا على المشاركة في «العين للكتاب»، حيث أشارك أنا وسارة العامري بمجموعة من اللوحات التي تعكس اهتمامنا بالمرأة من خلال التركيز على عقلها وروحها لحثها على الإبداع واكتشاف ذاتها، كذلك نشارك بالعزف، حيث أقوم بالعزف على آلة القانون وتشاركني سارة بالعزف على آلة العود.
وتضيف المزروعي أن المهرجان فرصة رائعة لتعريف أهل مدينة العين بهما وللترويج لمشروعهما «شغف»، وهو مشروع يركز على الأنشطة الفنية التي تهتم بها كل امرأة، مثل الموسيقى التي تركز على الجانب الروحي، كذلك نقيم ندوات توعوية للحفاظ على صحة المرأة وسلامة بدنها، سواء من خلال توعية غذائية أو صحية، بالإضافة إلى جلسات اليوجا والتمارين الرياضية.
من جانبها، تعرب الفنانة التشكيلية وعازفة العود سارة العامري عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان العين للكتاب مع نورة المزروعي، وهو ما أتاح لهما اللقاء بشكل مباشر مع الجمهور الذي عبَّر عن إعجابه بلوحاتهما وعزفهما، وتفاعل معهما في الرسم والعزف. وتضيف: «أتاحت لي المشاركة الترويج لمشروع (شغف) الذي بدأته كمجهود شخصي من البيت وقمت بنشره في محيط العائلة والأصدقاء، ثم توسعت فيه وتعرفت على الدكتورة نورة المزروعي التي تحمست بشدة للمشروع فتشاركناه، واستطعنا أن نطوره ونعرّف به النساء اللواتي تحمسن كثيراً للمشروع، سواء لتعلم الفنون المختلفة أو ممارسة اليوجا والأنشطة الترفيهية التي تركز على البهجة وتعزيز السلام النفسي».

مهرجان العين للكتاب
العين
مهرجان العين
العين للكتاب
الفنون
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