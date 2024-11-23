راشد الشرقي يحضر عرض مسرحية «عائلة أشحفان»

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الثقافة والإعلام بالفجيرة، الدور المهم الذي يلعبه المسرح في تنمية المواهب والمهارات الفنية، التي تسهم بشكل كبير في ترقية الذائقة الجمالية للجمهور، وإحياء الثقافة الإماراتية، من خلال إبراز التراث الثقافي والاجتماعي للإمارات في مسرحية «عائلة أشحفان».

جاء ذلك خلال حضوره عرض المسرحية، وسط حضور جمهور غفير، وعدد من الفنانين والصحفيين في قاعة مركز الفجيرة الإبداعي.

يأتي هذا العمل المسرحي، الذي نظمته هيئة الثقافة والإعلام بالفجيرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وهيئة أبوظبي للتراث، بعد مرور أكثر من 48 عاماً على عرض المسلسل الإماراتي الشهير «أشحفان»، الذي جرى إنتاجه عام 1976، ليتحول إلى عمل مسرحي جديد وجذاب يحمل في طياته ذكريات وحنين المشاهدين للعمل الأصلي الذي يعد جزءاً من ذاكرة الدراما الإماراتية والخليجية.

أخرج المسرحية محمد سعيد إلى جانب فهد إبراهيم، وهي من تأليف عبدالله صالح، وتضم نخبة من ممثلي المسرح الإماراتي.