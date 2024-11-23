الأحد 24 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

راشد الشرقي يحضر عرض مسرحية «عائلة أشحفان»

راشد الشرقي يحضر عرض مسرحية «عائلة أشحفان»
24 نوفمبر 2024 00:36

الفجيرة (وام)
أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الثقافة والإعلام بالفجيرة، الدور المهم الذي يلعبه المسرح في تنمية المواهب والمهارات الفنية، التي تسهم بشكل كبير في ترقية الذائقة الجمالية للجمهور، وإحياء الثقافة الإماراتية، من خلال إبراز التراث الثقافي والاجتماعي للإمارات في مسرحية «عائلة أشحفان».
جاء ذلك خلال حضوره عرض المسرحية، وسط حضور جمهور غفير، وعدد من الفنانين والصحفيين في قاعة مركز الفجيرة الإبداعي.

أخبار ذات صلة
«حياة باي».. عرض عالمي أول في أبوظبي
مسرحية «مسد» تقدم عرضها الأول في الفجيرة

يأتي هذا العمل المسرحي، الذي نظمته هيئة الثقافة والإعلام بالفجيرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وهيئة أبوظبي للتراث، بعد مرور أكثر من 48 عاماً على عرض المسلسل الإماراتي الشهير «أشحفان»، الذي جرى إنتاجه عام 1976، ليتحول إلى عمل مسرحي جديد وجذاب يحمل في طياته ذكريات وحنين المشاهدين للعمل الأصلي الذي يعد جزءاً من ذاكرة الدراما الإماراتية والخليجية.
أخرج المسرحية محمد سعيد إلى جانب فهد إبراهيم، وهي من تأليف عبدالله صالح، وتضم نخبة من ممثلي المسرح الإماراتي.

راشد بن حمد الشرقي
هيئة الثقافة والإعلام في الفجيرة
المسرح
مسرحية
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
اليوم 17:26
الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية
24 نوفمبر 2024
أطفال ينتظرون توزيع الطعام في مخيم للنازحين بالقطاع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات لغزة
24 نوفمبر 2024
ترامب يلتقي الأمين العام لـ «الناتو» في فلوريدا
الأخبار العالمية
ترامب يلتقي الأمين العام لـ «الناتو» في فلوريدا
24 نوفمبر 2024
شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
120 قتيلاً في غزة خلال 48 ساعة
24 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©