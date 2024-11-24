الأحد 24 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تطوير نوع جديد من البلاستيك قابل للتحلل في المحيطات

نفايات من البلاستيك(أرشيفية)
24 نوفمبر 2024 08:45

تمكن فريق علمي دولي من تطوير نوع جديد من البلاستيك يتميز بقدرته على التحلل في مياه البحر، مع الحفاظ على متانته وقابليته لإعادة التدوير.وأعرب الفريق البحثي بقيادة العالم الياباني، أيدا تاكوزو، من مركز "ريكين" لعلوم المواد الناشئة في اليابان، عن أمله في أن يسهم البلاستيك المطور في الحد من التلوث البيئي وتراكم المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات.
وأوضح الباحثون أن المادة الجديدة، التي تحمل اسم "البلاستيك فوق الجزيئي"، تمتاز بتركيبة فريدة من البوليمرات ذات هياكل مترابطة بتفاعلات قابلة للانعكاس، ويتم تصنيعها من خلال دمج جزيئين أيونيين، أحدهما مضاف غذائي شائع، وكلاهما قابل للتحلل بفعل البكتيريا، ما يجعل البلاستيك يتحلل تدريجيا إلى مكونات يمكن للكائنات البحرية معالجتها كيميائيا في المياه المالحة، دون تكوين جزيئات بلاستيكية دقيقة ضارة.وأضاف الفريق أن هذا البلاستيك الشفاف يمتاز بمقاومة حرارية وقوة مماثلة للبولي بروبيين، ويتوقع أن يستخدم على نطاق واسع في تصنيع معدات فائقة الدقة ومواد بناء لاصقة، إضافة إلى مجالات صناعية أخرى، مشيرين إلى أن هذه المادة غير قابلة للاشتعال.ويأتي تطوير هذا البلاستيك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مواد قابلة للتحلل في مياه البحر، في ظل أزمة التلوث البلاستيكي المتفاقمة في المحيطات.

أخبار ذات صلة
الاحترار القياسي للمحيطات فاقم حدة الأعاصير
الصين تطلق قمراً صناعياً للكشف عن ملوحة المحيطات
المصدر: وام
المحيطات
البحار
البلاستيك
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
23 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان إثر قصف في كييف(أرشيفية)
الأخبار العالمية
دوي انفجارات في كييف
اليوم 09:48
ملصقات انتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بوخارست
الأخبار العالمية
الرومانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية
اليوم 09:19
بروك رولينز
الأخبار العالمية
ترامب يكمل تشكيل حكومته بترشيح بروك رولينز لحقيبة الزراعة
اليوم 09:09
موظفو أحد المتاجر يحاولون منع دخول المياه باستخدام حواجز خشبية مؤقتة أثناء الفيضانات في باندونغ جاوة الغربية
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بانهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا
اليوم 08:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©