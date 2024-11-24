الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مشاركات نوعية في «العين للكتاب» بختام دورته الـ 15

مشاركات نوعية في «العين للكتاب» بختام دورته الـ 15
24 نوفمبر 2024 23:47

العين (وام)
استقطبت النسخة الخامسة عشرة من مهرجان العين للكتاب نخبة من رواد الثقافة، والفنون، والشعر، ودور النشر، والمتخصصين ومشاركات نوعية لنحو 200 عارض وناشر.
واستضافت فعاليات هذه النسخة، ستة مواقع ثقافية وسياحية في مدينة العين، منها: العين سكوير - استاد هزاع بن زايد، وقلعة الجاهلي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.
كما حظيت الفعالية، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، بإقبال كبير من الزائرين اطلعوا على 100 ألف عنوان في الحقول المعرفية المختلفة، وشاركوا فيما يزيد على 200 فعالية ثقافية، وفنية، وتراثية.
وكرّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الفائزين بالنسخة الثالثة من جائزة «كنز الجيل» في حفل رسمي أُقيم في مكتبة زايد المركزية في مدينة العين، تقديراً لأعمالهم التي تُعنى بالشعر النبطي، وتُسهم في إثراء الحركة الثقافية والأدبية العربية.
وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، «إن مهرجان العين للكتاب واصل في دورته الـ 15 تطوره، ونموه ليحقق رؤية المركز في ترسيخ مكانة الدولة الحاضنة لأهم الأحداث الثقافية، ويعزّز الواقع الثقافي لمدينة العين، ويرفد حراك النشر بالكثير من المقومات، فضلاً عن الدور الذي لعبه في التعريف بمكانة مدينة العين التاريخية والسياحية، وتأكيد ارتباطها الوثيق بالثقافة، والكتاب، ومقدرات التراث الإماراتي الأصيل».
وتابع: «شهدت دورة هذا العام حضوراً لافتاً من قبل دور نشر منها 25 داراً تشارك للمرة الأولى، وهذا يعكس الثقة التي يوليها صنّاع الكتاب في المهرجان، ما يجعلنا نواصل الجهود من أجل دعم قطاع النشر والعاملين فيه باعتبار أن هذه الصناعة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، فضلاً عن الطرح الذي أردنا له أن يواكب اختيار مدينة العين عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2025 من خلال البرامج، والمبادرات التي عرّفت بأهم المعالم السياحية، والتاريخية للمدينة، ما يجعل المهرجان تظاهرة ثقافية ومجتمعية تعزّز الوعي بمقدرات التراث الشعبي، وتعمّق انتماء أفراد المجتمع لهويتهم الوطنية».
واحتفى المهرجان بإبداعات الشعر الشعبي، وروّاده من كبار الأسماء المؤثرة فيه من خلال النسخة الثالثة من برنامج «ليالي الشعر- الكلمة المغناة»، كما نظّم الحدث مبادرة «خيول القراءة»، التي انطلقت مسيرتها من شارع حمدان بن محمد لتحطّ رحالها في استاد هزاع بن زايد، حاملةً رسالة تجمع بين الأصالة وحب المعرفة.
وتعاون المهرجان مع مبادرة «ضواحي العين»، أول منصة رقمية للمدينة، في تغطية فعاليات المهرجان على وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات صلة
«سقطرى».. مهارات فنية وحِرف تقليدية
«أبوظبي للغة العربية» يناقش كتاب اليازية بنت نهيان «التثقيف زمن التأفيف»
مهرجان العين للكتاب
الثقافة
الفنون
الشعر
آخر الأخبار
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
وزارة الداخلية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي
24 نوفمبر 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تغيث أطفالاً من «أصحاب الهمم» في شمال غزة
اليوم 01:43
الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (رويترز)
الأخبار العالمية
«كوب 29» يقر «هدف باكو المالي» بقيمة 1.3 تريليون دولار
اليوم 01:43
مدنيون بالزي العسكري خلال تدريب نظمه جنود أوكرانيون (أ ف ب)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لتعزيز الدفاعات الجوية
اليوم 01:43
قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار
الأخبار العالمية
قرقاش: الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©