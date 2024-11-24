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التعليم والمعرفة

«ربع قرن» تختتم موسمها في الآداب والفنون

«ربع قرن» تختتم موسمها في الآداب والفنون
25 نوفمبر 2024 01:19

الشارقة (وام)

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اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس الأول، فعاليات موسمها للآداب والفنون، الذي نظمته في إطار سعيها إلى إلقاء الضوء على إبداعات منتسبي مؤسساتها في فنون التعبير الأدبية والفنية، وتأكيد دورها في دعم وتطوير القدرات الفنية والإبداعية لأجيال المستقبل.
  وتضمنت الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام السينمائية المميزة، التي تُعد نتاجاً لبرامج الفنون السينمائية التي قدمتها مؤسسات «أطفال الشارقة» و«ناشئة الشارقة» و«سجايا فتيات الشارقة» لمنتسبيها على مدار العام، والتي شكّلت فرصة مثالية للتعرف على المهارات المتنوعة التي اكتسبها المنتسبون من تأليف وتمثيل وتصوير ومونتاج، إضافة إلى الإخراج، وتحريك الرسوم وفنون الإضاءة والهندسة الصوتية. وتنوعت الأفلام البالغ عددها 14 فيلماً بين الأفلام القصيرة والأفلام الكرتونية.

مؤسسة ربع قرن
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
الآداب
الفنون
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