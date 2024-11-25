افتتاح نادي الأجيال للتثقيف البيئي بالعين

هويدا الحسن (العين)

تماشياً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم المشروع الوطني «ازرع الإمارات»، وضمن برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي تحت شعار «أخضر أزرق دايم»، وبتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، تم افتتاح «نادي الأجيال البيئي» في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمدينة العين، خلال يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

يهدف النادي إلى تحقيق توازن بيئي مستدام، من خلال حماية البيئة البحرية والبرية، ومواجهة التغير المناخي، وتعزيز الوعي البيئي بين الأفراد والمجتمعات، بما يسهم في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

يسعى نادي الأجيال البيئي إلى غرس قيم الاستدامة في الأجيال الناشئة، وتعزيز الوعي بأهمية البيئة ومخاطر تهديدها.