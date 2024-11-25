الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

افتتاح نادي الأجيال للتثقيف البيئي بالعين

خلال افتتاح نادي الأجيال البيئي (من المصدر)
26 نوفمبر 2024 00:58

هويدا الحسن (العين)

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء في «أدنيك» بأبوظبي اليوم
ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين اليوم

تماشياً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم المشروع الوطني «ازرع الإمارات»، وضمن برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي تحت شعار «أخضر أزرق دايم»، وبتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، تم افتتاح «نادي الأجيال البيئي» في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمدينة العين، خلال يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.
يهدف النادي إلى تحقيق توازن بيئي مستدام، من خلال حماية البيئة البحرية والبرية، ومواجهة التغير المناخي، وتعزيز الوعي البيئي بين الأفراد والمجتمعات، بما يسهم في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
يسعى نادي الأجيال البيئي إلى غرس قيم الاستدامة في الأجيال الناشئة، وتعزيز الوعي بأهمية البيئة ومخاطر تهديدها.

شما بنت محمد
العين
شما بنت محمد بن خالد
أهداف التنمية المستدامة
التنمية المستدامة
الإمارات
ازرع الإمارات
مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
آخر الأخبار
تسابق بين النازحين على الطعام في مركز إيواء مؤقت بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الناس في غزة يتصارعون للحصول على الخبز
26 نوفمبر 2024
1.7 مليون طفل يواجهون خطر الإصابة بالأمراض المعدية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوء التغذية يهدد 3 ملايين طفل يمني
26 نوفمبر 2024
تصاعد النيران جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق إسرائيلي - لبناني مبدئي على شروط إنهاء الحرب
26 نوفمبر 2024
اليخت السياحي «سي ستوري»
الأخبار العالمية
مصر.. 17 مفقوداً بغرق مركب سياحي
26 نوفمبر 2024
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تطالب إسرائيل بكبح عنف المستوطنين بالضفة الغربية
26 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©