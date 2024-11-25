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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تستعد للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 بفعاليات مميزة

مكتبة محمد بن راشد
25 نوفمبر 2024 23:30

دبي (الاتحاد)
تنظم مكتبة محمد بن راشد، 29 نوفمبر الجاري، احتفالية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والعروض الحية وورش العمل حول التراث الوطني للدولة والصناعات الشعبية والحرف اليدوية التاريخية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الثقافية والتاريخية.
يشمل البرنامج، الذي يستمر لأكثر من 5 ساعات من الرابعة مساء وحتى التاسعة، أنشطة ثقافية وتراثية، من بينها سباق السيارات، وصناعة الخيزرانة، ودكان الطيبين، وورشة صناعة أساور التلي وصناعة القهوة الإماراتية التقليدية، إلى جانب ورش تزيين المزهريات والحرف اليدوية بالخوص، بالإضافة إلى عروض حيّة مثل «العيالة»، وعرض طائرات «الدرون». كما سيتم تقديم ورشة تدريبية حول الاستدامة والتدوير، والتي تتيح للمشاركين فرصة تعلم أساليب مبتكرة لإعادة التدوير.
تتوج الاحتفالية بحفل موسيقي استثنائي بعنوان «الاتحاد، الفن، السلام»، تحييه أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، بالتعاون مع أوركسترا الشباب لبريميير ميوزك كوليج - براغ. وسيبدأ الحفل في الساعة 8:30 مساءً على مسرح مكتبة محمد بن راشد بالجداف.
يقدم الحفل الموسيقي سلسلة من روائع الكلاسيكيات العالمية والموسيقى العربية الأصيلة، حيث يبدأ بالنشيد الوطني الإماراتي بتوزيع جديد للموسيقار رياض قدسي، يليه مختارات ساحرة من أعمال بيتهوفن، وباخ، وفيفالدي، مع عزف منفرد لأبرز عازفي الكمان العالميين، من بينهم أرّاف دايال، وييتشينغ ليو.
يتضمن البرنامج، العديد من الأغاني العربية الخالدة ومن بينها معزوفات لأغانٍ من التراث الموسيقي السوري، مثل «عالأوف مشعل» و«فوق النخل فوق»، ثم يختتم بالسيمفونية التاسعة الشهيرة «من العالم الجديد» لـ أنتونين دفورجاك، وأغنية وطنية بعنوان «دار زايد». 

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