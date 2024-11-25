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سعيد بن طحنون يتسلم ديوان شعر في رثاء طحنون بن محمد

سعيد بن طحنون خلال تسلمه نسخة من الديوان (وام)
26 نوفمبر 2024 00:58

العين (وام)

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تسلم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نسخة من ديوان شعر في رثاء الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، من جمع وإعداد الشاعر سعيد بن غماض الراشدي، والشاعرة مريم النقبي.
ساهم في الديوان 80 شاعراً وشاعرة في قصائد بين النبطي والفصيح، وهم من شعراء وشاعرات الإمارات والخليج والوطن العربي، كتبوا في مآثر وجهود المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي رافق القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، قبل نشأة الاتحاد واستمر في العطاء للوطن في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وعهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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