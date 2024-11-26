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التعليم والمعرفة

دعوى قضائية ضد "ميتا" بعد استحواذها على "إنستجرام"

شعار شركة "ميتا"
26 نوفمبر 2024 10:16

 قال قاض في واشنطن إن شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك، ستواجه محاكمة في أبريل للنظر في اتهامات لجنة التجارة الاتحادية الأميركية بأن منصة التواصل الاجتماعي قامت بشراء إنستجرام وواتساب للقضاء على المنافسة الناشئة في المجال.

ورفعت لجنة التجارة الاتحادية دعوى قضائية ضد ميتا في عام 2020، في أثناء الولاية الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقالت اللجنة إن شركة ميتا، التي كانت المعروفة آنذاك باسم فيسبوك، استحوذت على إنستجرام في عام 2012 وواتساب في عام 2014 مقابل مبالغ طائلة تتجاوز قيمتهما للقضاء على المنافسة في مهدها.

وحدد القاضي جيمس بوزبيرج في قراره أمس الاثنين تاريخ المحاكمة في هذه الدعوى في 14 أبريل المقبل.

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المصدر: وكالات
ميتا
فيسبوك
إنستجرام
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