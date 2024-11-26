الجناح الوطني لدولة الإمارات يختتم مشاركة ناجحة في بينالي البندقية للفنون 2024

البندقية (الاتحاد)

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة البندقية اختتام مشاركته الثامنة في بينالي الفنون 2024 بمعرض عبد الله السعدي.. «أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان»، تحت إشراف القيم الفني طارق أبو الفتوح، ونجح في استقبال 308719 زائراً في الجناح منذ افتتاحه في 20 أبريل 2024.وقد أعلن بينالي الفنون 2024 بيع 700000 تذكرة (بمعدل 3300 زائر يومياً تقريباً)، بالإضافة إلى 27966 زائراً حضروا العرض المسبق، وجاءت نسبة 59% من الجمهور من الخارج، و41% من إيطاليا، وكان الحضور كبيراً من الشباب والطلاب الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً، حيث بلغ إجمالي عددهم أكثر من 190 ألفاً، أو 30% من إجمالي الزوار. كما كانت هناك زيادة كبيرة بنسبة 20% في زيارات المدارس الابتدائية، في حين جاءت 35% من المدارس من الخارج.

قدم معرض عبد الله السعدي.. «أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» للزوار من مختلف الجنسيات أعمال الفنان الإماراتي عبد الله السعدي من خلال ثماني رحلات مميزة، تضم ما مجموعه 456 قطعة فنية. وتتنوع ممارساته بين الرسم والنحت والأداء والتصوير الفوتوغرافي. من خلال استخدام الأشياء الموجودة، وإنشاء أساليب كتابة جديدة، وتوثيق تجاربه، قدم عبد الله مجموعة غنية من الأعمال التي تشجع الزوار على التأمل في ارتباطهم بالعالم من حولهم. أعماله متجذرة بعمق في المناظر الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخ عائلته، حيث تظهر العلاقات المعقدة بين الأفراد ومحيطهم الطبيعي وبيئاتهم الاجتماعية.

يعكس عنوان المعرض استكشاف السعدي للذاكرة والنسيان، والديناميكيات بين الظهور والاختفاء. وتقدم الأعمال المعروضة انعكاساً لممارساته الفنية التي استمرت لعقود من الزمن، حيث تستحضر أجواء استوديو الفنان جنباً إلى جنب مع ممارساته الخاصة وتأملاته والأعمال المميزة التي تشكلت على مدى سنوات عديدة.



اتجاهات جديدة

حول تفاعل الزوار مع محتوى المعرض قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة: «قدم معرض عبد الله السعدي.. «أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» اتجاهات جديدة متعددة لتفسير أعمال السعدي، وذلك بفضل القيم الفني طارق أبو الفتوح. وقد شهدنا انغماس الزوار بشكل كامل في القراءة الأدائية للمعرض، التي قدمها مؤدون محترفون من طلاب أكاديمية الشارقة للفنون المسرحية كامتداد تعاوني لبرنامج التدريب في البندقية. كما نود أن نشكر كل من ساهم في هذه الرحلة وساعد في تعزيز روح العمل الجماعي».

وعن أهمية المشاركة في المحافل الدولية، قال الفنان عبد الله السعدي: «إنه لشرف لي أن أمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في منصة عالمية ومرموقة، مثل بينالي البندقية. أنا ممتن لفرصة التعاون مع القيم طارق أبو الفتوح للمرة الثانية. إن عملي يعتمد على قطبين: رحلاتي إلى البرية، حيث أستمد الإلهام والإبداع، والاستوديو الذي أحفظ أعمالي فيه وأوثقها، وكلاهما يتجلى وفقاً لممارساتي الخاصة. ومن خلال المعرض في البندقية، تمكنا من إظهار هذه العوالم والممارسات الخاصة».

وحول النهج المتبع، قال طارق أبو الفتوح، أمين المعرض: «تبنينا منهجية بحثية متعددة التخصصات لاستكشاف وتقديم خط زمني شامل لأعمال الفنان عبد الله السعدي الغزيرة. وأنا ممتن لكل من ساهم في هذه الرحلة، وعمل على تعزيز تبادل الأفكار، وشارك في الحوارات الهادفة ولحظات التأمل التي يتردد صداها خارج جدران المعرض».



إثراء الحوار

يساهم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في إثراء الحوار، وبناء الشراكات المجتمعية، والتعاون مع المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إيطاليا. هذا العام، عمل الجناح الوطني لدولة مع أكاديمية الشارقة للفنون المسرحية، الجامعة الوحيدة في دولة الإمارات المخصصة بالأداء، والجامعات في مدينة البندقية - جامعة كا فوسكاري وجامعة إيوآف - لتقديم برنامج التدريب في البندقية. يقدم البرنامج للمتدربين الفرصة لقضاء شهر في البندقية، والانخراط بشكل تعاوني في العمليات اليومية العملية للمعرض.

وسيبقى كتاب «أماكن للذاكرة أماكن للنسيان»، الذي حرّره طارق أبو الفتوح ورشا سلطي، وتنشره دار «كاف بوكس»، إرثاً ثميناً يقدم للأجيال سرداً لتاريخ الممارسة الفنية والرحلات التي قام بها السعدي بكلماته وريشته، بالإضافة إلى توثيق للأعمال الفنية التي يقدمها المعرض، مع العديد من النصوص حول المفهوم التنظيمي له.

وتقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بخالص الشكر والتقدير لأكاديمية الشارقة للفنون المسرحية على تعاونها المثمر، في تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في إبراز الهوية الثقافية الإماراتية، هذا التعاون أسهم بشكل كبير في إلقاء المزيد من الضوء على الإبداعات الفنية في دولة الإمارات، وتعزيز حضورها على الساحة الثقافية العالمية.

ستبقى الجولة الافتراضية لمعرض عبد الله السعدي «أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» متاحة للجميع على موقع الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح فرصة لاستكشاف هذا العمل الفني الاستثنائي في أي وقت ومن أي مكان.

يذكر أنه تم إنشاء الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بتكليف من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان وبدعم من وزارة الثقافة، مع جناح دائم في أرسنال - سالي دي آرمي في بينالي البندقية.



