اشحن سيارتك الكهربائية في 5 دقائق فقط.. تقنية جديدة تحقق المستحيل!

كشفت شركة *ProLogium* عن تقنية ثورية في عالم السيارات الكهربائية: أول بطارية أنود سيليكون بالكامل في العالم، قادرة على شحن السيارة لمسافة 300 كيلومتر في خمس دقائق فقط.





جاء الإعلان عن هذه البطارية خلال معرض باريس للسيارات 2024، حيث تم تسليط الضوء على قدرتها على الشحن السريع وأدائها العالي مقارنة بالبطاريات التقليدية.





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شحن أسرع وطاقة أكبر



تتفوق البطارية الجديدة على بطاريات الليثيوم أيون وفوسفات الحديد الليثيوم من حيث كثافة الطاقة، ما يسمح بتخزين طاقة أكبر في حجم أقل. يمكن لهذه التقنية أن تتيح تصميم سيارات أكثر كفاءة بمساحات أكبر أو بمدى أطول بنفس حجم البطاريات التقليدية.





صيانة سهلة وتصميم متقدم



الميزة الأبرز لهذه البطارية هي تصميمها المعياري، مما يجعل صيانتها أسهل وأقل تكلفة. في حال حدوث تلف في إحدى الخلايا، يمكن استبدالها بشكل مستقل دون الحاجة إلى تغيير البطارية بالكامل.



خطوة نحو المستقبل



من المتوقع أن يبدأ إنتاج هذه البطارية في عام 2027، مع توقعات بأن تحدث نقلة نوعية في صناعة السيارات الكهربائية بفضل قدرتها على تقليل وقت الشحن بشكل كبير. هذه التقنية تفتح الباب أمام مستقبل أكثر استدامة في النقل، وتمنح السائقين تجربة قيادة عملية ومريحة.