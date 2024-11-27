«علاقات الشارقة» و«إيكروم» تبحثان التعاون في حفظ التراث الثقافي العربي

الشارقة (وام) بحث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، خلال لقائه اليوم في «بيت الحكمة» بالشارقة مع السيدة أرونا فرانشيسكا ماريا غوجرال، المديرة العامة لمنظمة إيكروم، تعزيز التعاون بين إمارة الشارقة والمنظمة الدولية، ودعم الجهود المشتركة في حفظ التراث الثقافي وتطوير مبادرات مستدامة لإدارة التراث الإنساني.واستعرض اللقاء الدور الرائد الذي يقوم به مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة في حماية التراث الثقافي في المنطقة العربية باتباع المعايير الدولية، إلى جانب استعراض الجهود التي تبذلها دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة لتوثيق الروابط بين المؤسسات الثقافية المحلية والدولية، ودورها في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة تسهم في صون الهوية الثقافية العربية والإسلامية، وتعزيزها على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار الشيخ فاهم القاسمي إلى أن مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة يتولى مهمة توعية الجمهور، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المتخصصة في الحفاظ على التراث الثقافي على أسس مستدامة ومؤثرة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في إبراز التراث كأداة رئيسة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأكد الشيخ فاهم القاسمي التزام دائرة العلاقات الحكومية بدعم المبادرات التي تركز على رعاية ثقافة الأجيال الناشئة، ونقل قيم التراث إليهم بأساليب مبتكرة، إلى جانب تطوير آليات عمل المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية في الشارقة، بما يحقق انسجاماً مع رؤية الإمارة كمركز عالمي للثقافة والفنون والتراث. وقال إنه منذ افتتاحه في 2012 رسّخ مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة مكانته كأحد أهم المراكز الإقليمية المعنية بحماية التراث الثقافي في العالم العربي، مستفيداً من الدعم الكبير الذي يحظى به من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث يُعزى نجاح المركز إلى رؤى سموه الرامية إلى تعزيز جهود صون التراث الثقافي العربي، وتوفير بيئة مثالية تتيح تنمية القدرات المحلية والإقليمية، إلى جانب الدعم المقدم من الدول الأعضاء والشركاء.

