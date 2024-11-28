أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تحتفي بعيد الاتحاد الـ 53

الفجيرة (وام)

نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة احتفالية كبيرة في مقرها، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 شهدت حضوراً كثيفاً من الجمهور وفقرات فنية متميزة وأقساماً لعرض التراث الإماراتي .وأكد علي الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تُعد جزءاً أصيلاً من تاريخ دولتنا الحبيبة، مشيراً إلى أن الاحتفال بعيد الاتحاد يعكس قيم الاتحاد والولاء والانتماء التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون. وعبر عن اعتزازه بما حققته الدولة من إنجازات عظيمة في ظل قيادتها الرشيدة، متمنيا مزيداً من التقدم والازدهار لوطننا الغالي.