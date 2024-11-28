مركز جمعة الماجد يختتم مشاركته في ملتقى تعبير الأدبي

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، يوم أمس الأربعاء، مشاركته في فعاليات ملتقى تعبير الأدبي، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون في دبي، واستضافته مكتبة محمد بن راشد على مدى يومين، في الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2024. ركز الملتقى هذا العام على قضايا الأدب والشعر والدراسات الإنسانية، بالإضافة إلى الثقافة المعاصرة ودورها في تطوير المجتمع، مع إبراز الإنتاج الأدبي المحلي.

وتميزت مشاركة المركز بعرض صور تاريخية للرعيل الأول في دولة الإمارات، الذين كان لهم دور بارز في نهضة الثقافة والتعليم في الدولة. كما شاركت شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية في المركز، في ندوة بعنوان «سحر الغموض: الألغاز والأسرار في عوالم الأدب والشعر»، حيث تحدثت فيها عن أبرز المؤلفات المتعلقة بالألغاز الأدبية، مستعرضة مقتنيات مكتبة مركز جمعة الماجد في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، أقام المركز معرضاً حول ترميم المخطوطات، عرض فيه نماذج من أوراق المخطوطات التي تعرضت للتلف بفعل العوامل البيولوجية والطبيعية.