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التعليم والمعرفة

حفل موسيقي كازاخي طلابي في «ندوة الثقافة والعلوم»

حفل موسيقي كازاخي طلابي في «ندوة الثقافة والعلوم»
28 نوفمبر 2024 18:09

دبي (الاتحاد)
ضمن احتفالات عيد الاتحاد، نظمت ندوة الثقافة والعلوم، بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، حفلاً موسيقياً طلابياً شارك فيه جموع من أطفال كازاخستان، حضر الحفل سعادة ألماز تاسبولات القنصل العام لجمهورية كازاخستان، وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الكازاخية، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، والمهندسة مريم بن ثاني، عضو مجلس الإدارة، وحليمة الملا السفير الثقافية لجمهورية كازاخستان في الإمارات، وباقة من الحضور والمهتمين.
في بداية الحفل، رحب القنصل ألماز بالحضور، وأشاد بالعلاقات المميزة والروابط الثقافية بين كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودور وأهمية أهمية التراث الثقافي الكازاخستاني في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.
وأعرب القنصل على مدى سعادة الجالية الكازاخية بالاحتفاء بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، ذلك الحدث الثقافي المميز الذي يؤكد العلاقات الوثيقة والمتينة بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمتد عبر تاريخ طويل من التعاون والصداقة، ما يسهم في تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافتين وتواصل العمل معاً لدعم وتعميق العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات.
وأشارت حليمة الصايغ إلى دور المرأة الكازاخستانية في الحفاظ على الثقافة ونشرها، وتشابه العادات والتقاليد الكازاخية مع عادات وتقاليد الشرق والمنطقة العربية. وأشاد بلال البدور بالتعاون البناء مع مختلف الجهات، وحرص الجاليات المختلفة الموجودة في الدولة على الاحتفاء بعيد الاتحاد، وما تمثله دولة الإمارات من أمن وأمان لجميع الموجودين على أرضها، وما تمثله الإمارات لمختلف الدول من نموذج متقدم ومتطور من الدول، مع الحفاظ على ثقافتها ومورثها. وشكر البدور القنصل والجالية الكازاخية على حرصها على المشاركة في الاحتفال بعيد الاتحاد.

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