مكتبة محمد بن راشد تحتفي بمسيرة الشاعر راشد شرار

دبي (الاتحاد)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، أمسية شعرية استثنائية بعنوان «مسيرة شاعر» للشاعر الكبير راشد شرار، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الشعر ورواد المكتبة ونخبة من الشعراء من مختلف دول الخليج.

استُهلت الأمسية، التي أدارها الشاعر عيضة بن مسعود، بقصيدة ألقاها الشاعر راشد شرار، مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حملت في أبياتها معاني العز والفخر.

تميزت الجلسة بحوار شيّق تناول العديد من المحطات البارزة في مسيرة الشاعر الإعلامية والشعرية، إلى جانب ذكرياته المميزة وقصصه المرتبطة بمجموعة من قصائده التي لاقت صدى واسعاً على مستوى الوطن العربي. كما سلطت الضوء على موضوع الوزن والقافية في الشعر، وإجراء مقارنة ممتعة بين تجارب الأجيال الجديدة والمخضرمين من الشعراء.

في ختام الأمسية، قدّم الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، درعاً تذكارياً للشاعر راشد شرار، تقديراً لدوره وتكريماً لمسيرته الإبداعية وإسهاماته في إثراء الشعر العربي، بوصفه أحد أبرز رموز الشعر النبطي.

اختُتمت الأمسية بعرض فني مميز قدّمته فرقة "فرسان المقابيل" الحربية، نال إشادة كبيرة من الحضور لما قدّمه من أداء استثنائي يعكس التراث الثقافي الغني، حيث امتزجت الإيقاعات التقليدية بالحركات الاستعراضية بأسلوب معاصر ومبدع.