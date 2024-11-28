الخميس 28 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بمسيرة الشاعر راشد شرار

راشد شرار يحاوره عيضة بن مسعود
28 نوفمبر 2024 18:20

دبي (الاتحاد)
نظّمت مكتبة محمد بن راشد، أمسية شعرية استثنائية بعنوان «مسيرة شاعر» للشاعر الكبير راشد شرار، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الشعر ورواد المكتبة ونخبة من الشعراء من مختلف دول الخليج.
استُهلت الأمسية، التي أدارها الشاعر عيضة بن مسعود، بقصيدة ألقاها الشاعر راشد شرار، مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حملت في أبياتها معاني العز والفخر.
تميزت الجلسة بحوار شيّق تناول العديد من المحطات البارزة في مسيرة الشاعر الإعلامية والشعرية، إلى جانب ذكرياته المميزة وقصصه المرتبطة بمجموعة من قصائده التي لاقت صدى واسعاً على مستوى الوطن العربي. كما سلطت الضوء على موضوع الوزن والقافية في الشعر، وإجراء مقارنة ممتعة بين تجارب الأجيال الجديدة والمخضرمين من الشعراء.
في ختام الأمسية، قدّم الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، درعاً تذكارياً للشاعر راشد شرار، تقديراً لدوره وتكريماً لمسيرته الإبداعية وإسهاماته في إثراء الشعر العربي، بوصفه أحد أبرز رموز الشعر النبطي.
اختُتمت الأمسية بعرض فني مميز قدّمته فرقة "فرسان المقابيل" الحربية، نال إشادة كبيرة من الحضور لما قدّمه من أداء استثنائي يعكس التراث الثقافي الغني، حيث امتزجت الإيقاعات التقليدية بالحركات الاستعراضية بأسلوب معاصر ومبدع. 

أخبار ذات صلة
السيناتور الأميركي كيفن توماس ضيفاً في مكتبة محمد بن راشد
مكتبة محمد بن راشد تستعد للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 بفعاليات مميزة
مكتبة محمد بن راشد
راشد شرار
أمسية شعرية
آخر الأخبار
حميد بن راشد يفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني» بعجمان
علوم الدار
حميد بن راشد يفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني» بعجمان
اليوم 18:47
سرطان المعدة بين الممارسات الغذائية والتقاليد الصحية
علوم الدار
سرطان المعدة بين الممارسات الغذائية والتقاليد الصحية
اليوم 19:17
رودري يأمل في العودة إلى «السيتي» هذا الموسم
الرياضة
رودري يأمل في العودة إلى «السيتي» هذا الموسم
اليوم 19:16
التصنيف الجديد لمنتخبات «الفيفا»
الرياضة
التصنيف الجديد لمنتخبات «الفيفا»
اليوم 19:14
إنتر ميلان يفقد جهود بافارد للإصابة
الرياضة
إنتر ميلان يفقد جهود بافارد للإصابة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©