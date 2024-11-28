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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بعيد الاتحاد الـ53

مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية
29 نوفمبر 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمته بهذه المناسبة، أن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهو يحتفي بمنجزات دولة الإمارات العربية المتحدة التي توجت بالريادة في مختلف المجالات على مدار 53 عاماً، سوف يجعل مرحلته القادمة ذهبية حافلة بالإنجاز والعطاء في كل المجالات ذات الصلة برؤيته ورسالته وأهدافه ومهامه، وهو يمضي نحو المستقبل مؤدياً دوره في إثراء مجتمعات المعرفة، والحفاظ على ذاكرة الوطن للأجيال، معتمداً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، ومواكباً ما تشهده الأرشيفات العالمية من تطور وتقدم، كما سيواصل دوره الوطني بإرادة لا تعترف بالمستحيل، وهو يسير على هدي قيادتنا الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.
ورفع آل علي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، وجدد العهد على مواصلة العطاء والإنجاز حتى تبقى إماراتنا الغالية في الصدارة.

عيد الاتحاد
الإمارات
احتفالات عيد الاتحاد
الأرشيف والمكتبة الوطنية
عبد الله ماجد آل علي
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