«دبي للثقافة» تحتفي بالمواقع الأثرية في «مؤتمر الآثار 2024» بأبوظبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مشاركتها في «مؤتمر الآثار 2024»، الذي نظمه متحف زايد الوطني في متحف اللوفر أبوظبي، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على إبراز أهمية مواقع دبي الأثرية، وهو ما يتناغم مع أولوياتها القطاعية الهادفة إلى تعزيز حضور دبي على خريطة التراث العالمي. وأكد المهندس بدر محمد آل علي، مدير إدارة الآثار في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة في مجال الآثار بهدف التعريف بمواقع دبي الأثرية، وإبراز قيمتها التاريخية والعلمية، وقال: «توفر المؤتمرات والملتقيات مساحات مُلهمة وبيئة علمية لاستعراض أهم البحوث والاكتشافات الأثرية، ما يدعم جهود الهيئة في الحفاظ على التراث الثقافي للإمارة، ويُبرز ما تحتويه من كنوز أثرية غنية تعكس أصالتها وتاريخها العريق». وأضاف: «تزخر دبي بالعديد من المواقع الأثرية التي تعود لعصور تاريخية قديمة، وتُظهر مكتشفاتها ورسوماتها المنقوشة دور دبي التاريخي كمركز حضاري، ما يجعلها وجهة عالمية للباحثين والمهتمين بمجال الآثار».

وعرض وفد «دبي للثقافة» خلال مشاركته في المؤتمر أربع دراسات، ومنها ورقة بحثية بعنوان «أحدث الاكتشافات في موقع ساروق الحديد الأثري» والتي أعدها الدكتور منصور بريك، وتحت عنوان «دراسة أولية للاكتشافات الأثرية الحديثة في موقع مرغم الأثري»، قدمت منقبة الآثار مريم السويدي، رؤى جديدة حول الاكتشافات الأثرية المهمة في «موقع مرغم الأثري». في حين قدمت مرممة الآثار زينب سالمين، ورقة بعنوان «الكشف عن نقوش على القطع البرونزية المكتشفة في موقع ساروق الحديد الأثري»، تناولت نتائج ترميم بعض القطع الأثرية البرونزية المُكتشفة في الموقع.

وقدمت الدكتورة أمل القاسم، الباحثة في قسم ما قبل التاريخ في جامعة كولونيا بألمانيا، بالتعاون مع «دبي للثقافة»، ورقة بحثية بعنوان «رؤوس سهام من العصر الحجري الحديث والصناعة في العصر البرونزي في موقع ساروق الحديد».