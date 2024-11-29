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التعليم والمعرفة

أمسية شعرية ونقدية في مكتبة محمد بن راشد

جانب من الأمسية (من المصدر)
30 نوفمبر 2024 01:31

دبي (الاتحاد)

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نظّمت مكتبة محمد بن راشد، أمسية شعرية ونقدية لمناقشة «المفارقة التصويرية» في شعر الشاعر الإماراتي طلال الجنيبي، بمشاركة الكاتبة والناقدة براءة نويران، في إطار رؤية المكتبة واستراتيجيتها لدعم القطاع الثقافي، وتعزيز الواقع الأدبي.
وقدّم طلال الجنيبي، مجموعة من القراءات الشعرية بأسلوب «التوقيع الصوتي»، الذي يميز أعماله الشعرية ويضفي عليها طابعاً موسيقياً خاصاً، رافقه الفنان أشرف أبو حسون بالعزف على آلة العود.
كما تناولت الكاتبة والناقدة براءة نويران، في مداخلتها النقدية التحليل العميق للمفارقات التصويرية التي يتناولها «الجنيبي» في أشعاره، مشيرة إلى كيفية استخدامه هذا الأسلوب لخلق تأثيرات بصرية وذهنية مميزة في شعره.
وعلى هامش الأمسية، وقّعت الكاتبة النويران كتابها «المفارقة التصويرية في شعر طلال الجنيبي» للحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم هذه المبادرة الثقافية التي تساهم في تعزيز المشهد الأدبي الإماراتي، مؤكدين أهمية الفعاليات التي تجمع بين الأدب والنقد والموسيقى في خلق تجارب ثقافية غنية ومتكاملة.

مكتبة محمد بن راشد
دبي
الإمارات
أمسية شعرية
طلال الجنيبي
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