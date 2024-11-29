محمد الشرقي: تمكين أفراد المجتمع من تطوير مهاراتهم الفكرية

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، إيزابيل أبو الهول، مؤسِّسة ومُستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.

وجرى، خلال اللقاء، تبادل الحديث حول مجالات التعاون وآفاق العمل المشترك، الذي يسهم في تحقيق استدامة أثر المبادرات والمشاريع الثقافية والنهوض بوعي أفراد المجتمع.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز المبادرات الثقافية النوعيّة بين مختلف القطاعات، وتمكين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم من امتلاك وتطوير مهاراتهم الفكرية، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتعزيز وعيهم الإنساني والمجتمعي، والإسهام بفاعلية في مسيرة بناء الوطن، والنهوض بمحاور تنميته ونهضته في جميع المجالات.

وأشار سموّه، إلى الاهتمام الكبير الذي يُوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمشاريع التنمية الثقافية على المستوى الوطني، وأهمية إشراك المجتمع بأطيافه كافة في تعزيزها وإثرائها، انطلاقاً من إيمان سموّه بدورها المحوريّ في بناء المجتمعات، والنهوض بها نحو أفضل المستويات.

من جهتها، عبّرت إيزابيل أبو الهول عن سعادتها بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيدةً بالتطوّر التنموي المشهود لإمارة الفجيرة على مختلف الصعد، واهتمام سموّه بمتابعة مُتطلبات تطوير القطاع الثقافي واستدامته.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.