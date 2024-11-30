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وفد صيني يزور معرض «مجتمع الفن الإماراتي» في بكين

وفد صيني يزور معرض «مجتمع الفن الإماراتي» في بكين
30 نوفمبر 2024 18:41

بكين (وام)
زار وفد صيني رفيع المستوى برئاسة معالي هوانغ رون تشيو، وزير الإيكولوجيا والبيئة الصيني، ومعالي شيه تشن هوا، المبعوث الصيني السابق الخاص لتغير المناخ، يرافقهم معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، معرض «مجتمع الفن الإماراتي الصيني» اليوم في العاصمة بكين، وذلك احتفالاً بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأشاد هوانغ، خلال زيارته للمعرض، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن الروابط الثقافية والفنية تشكل جسراً للتواصل الحضاري بين الشعبين الصديقين.
وأبدى هوانغ، إعجابه بالأعمال الفنية المعروضة التي تجمع بين الثقافتين الإماراتية والصينية، مشيداً بمستوى التنظيم والعروض الفنية التي تعكس الهوية الثقافية للبلدين.
ويستمر معرض «مجتمع الفن الإماراتي الصيني» حتى الأول من ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الصداقة الإماراتي - الصيني في بكين، وسط إقبال كبير من الزوار والمهتمين بالفنون من البلدين.

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وفد صيني
بكين
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