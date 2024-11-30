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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرم أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية

عبدالله ماجد آل علي في صورة جماعية خلال التكريم (من المصدر)
1 ديسمبر 2024 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية لقاء مع أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية، حيث كرمهم على جهودهم التي وثقتها لجنة واحة الابتكار، والتي من شأنها الارتقاء بمهام الأرشيف والمكتبة الوطنية لتحقيق مزيد من التميز.
وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمته خلال الفعالية: إنه قبل ثلاثة وخمسين عاماً كان إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، وكان ذلك ثمرة الفكر الابتكاري القيادي الذي بدأ بجهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وكان لذلك الفكر المبتكر دور عظيم إذ شمل باقي الإمارات، ومنذ ذلك الحين صار الابتكار جزءاً من حياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسخت مكانة الابتكار في وطننا حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2014 عن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأعلنت عام 2015 عام الابتكار، وجعلت شهر فبراير من كل عام شهر الابتكار، وما ذلك الازدهار والتقدم الذي نراه إلا نِتاجٌ للفكر المبتكر، وبمواصلة هذا النهج نستطيع أن نثري مجتمعات المعرفة وأن نتقن صناعة المستقبل.
وأكد أن التطوير الحضاري يعتمد على الابتكار الذي يجب أن يكون أسلوب حياة، فالابتكار هو خريطة الطريق الدقيقة التي ترشدنا نحو النماء والتطور والتقدم لنواكب أكثر أرشيفات العالم حداثة وتطوراً.
وأشاد آل علي بدعم القيادة الرشيدة التي جعلت الابتكار في صميم استراتيجيتها الوطنية، وفي صلب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضعت في مقدمة أولوياتها دعم المبتكرين وأفكارهم، ولن تدخر جهداً في استدامة الابتكار حتى تتحقق طموحات وطننا التي تعانق السماء، وتعزز دولة الإمارات العربية المتحدة قدراتها التنافسية العالمية.
ثم استعرض الدكتور عبدالله الشريف، رئيس لجنة الابتكار في الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤشرات الأفكار في واحة الابتكار في عامي 2023-2024، واختتم الحفل بتكريم 34 موظفاً من ذوي الأفكار الإبداعية والمبتكرة في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
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