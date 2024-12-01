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التعليم والمعرفة

إعلان أسماء المشاركين في برنامج أمير الشعراء الثلاثاء

إعلان أسماء المشاركين في برنامج أمير الشعراء الثلاثاء
2 ديسمبر 2024 02:31

أبوظبي (وام)

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تعلن هيئة أبوظبي للتراث، غداً الثلاثاء، بمسرح شاطئ الراحة قائمة الـ 20 شاعراً في برنامج «أمير الشعراء» بموسمه الحادي عشر، وتفاصيل الحلقات المباشرة للبرنامج ومراحلها وآلية التنافس فيها. وكانت مرحلة المقابلات للبرنامج قد جرت على مسرح شاطئ الراحة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي، بمشاركة 150 شاعراً من 24 دولة، تأهلوا لمقابلة لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور وهب رومية، والدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، وذلك بعد فرز أكثر من ألف قصيدة لشعراء من 33 دولة. وخاض الشعراء في مرحلة المقابلات عدداً من الاختبارات تم توثيقها في ثلاث حلقات تسجيلية بثت عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة» خلال الشهر الماضي، وتم من خلالها اختيار 40 شاعراً ينتمون إلى 22 دولة، منها 15 دولة عربية، تنافسوا أمام لجنة التحكيم لتحديد العشرين شاعراً المتأهلين إلى الحلقات المباشرة. ويعد برنامج «أمير الشعراء» حدثاً ثقافياً وأدبياً فريداً يعزز حضور الشعر العربي في المشهد الأدبي، ويسهم في إحياء الاهتمام بالشعر والثقافة العربية وسط الأجيال الجديدة.

هيئة أبوظبي للتراث
التراث
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