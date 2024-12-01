ملتقى الشارقة للخط يستقطب نحو 30 ألف زائر

الشارقة (الاتحاد)

أسدل ملتقى الشارقة للخط الستار على فعاليات الدورة الحادية عشرة «تراقيم» التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واستمرت خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 30 نوفمبر الماضي، في مختلف مناطق الشارقة، بتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

وسجّلت الدورة الحادية عشرة رقماً جديداً في عدد الزوار حيث بلغ أكثر من 30 ألف زائر من مختلف الجنسيات العالمية توافدوا لمشاهدة أكثر من 600 عمل فني لـ260 فناناً من مختلف دول العالم، و94 فعالية من معارض، وورش فنيّة، ومحاضرات، وندوات، استضافتها دائرة الثقافة مع أكثر من 30 جهةً ومؤسّسةً في الشارقة.

وشهد الملتقى زيارة وفود عالمية ومحلية وعربية. وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير ملتقى الشارقة للخط، إن الملتقى يمضي ليؤكد رؤية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى إبراز الخط العربي كفن إسلامي أصيل وتراث تاريخي عريق على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن فنون الخط العربي ومن خلال ملتقى الشارقة للخط استعادت بريقها الفني بفضل الرعاية المتواصلة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

ولفت القصير إلى أن الدورة الحادية عشرة استكملت مشواراً مهماً في مسيرة الملتقى الذي يعزز حضور الخط العربي في كل دورة، موضحاً أن مجموعة الأعمال التي شاركت في النسخة الحالية قدّمت رؤى فنية واسعة انسجاماً مع شعار الملتقى «تراقيم»، وتابعها الجمهور بشغف كبير طوال أيام الملتقى.

وقدّم الملتقى 94 فعالية من معارض، وورش فنية، ومحاضرات، وندوات، مع أكثر من 30 جهة ومؤسسة في الشارقة، ومنها: بيت الحكمة في الشارقة، وساحة الخط، والجامعة القاسمية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، واتحاد المصورين العرب، ومتحف الشارقة للفنون، وغيرها من الجهات.

وشمل الملتقى معرض «في حبّ الإمارات» لمجموعة من الخطّاطين والخطاطات الإماراتيين قدّموا 16 عملاً عكست في موضوعاتها حبّ الوطن، فضلاً عن عدد من المعارض الأخرى، مثل: المعارض المعاصرة حيث الرؤية الحداثية للخطّ العربي، أقيمت في متحف الشارقة للفنون بمشاركة 13 فناناً وفنانة قدموا 65 عملاً.

وكرّمت النسخة الحالية قامات في الخط العربي لها أثر إبداعي كبير في الساحة الفنية المحلية والعربية والدولية، وكرمت 3 شخصيات، هم: الخطّاط خالد علي الجلاف من الإمارات، ود. إدهام محمد حنش من العراق، ود. خوسيه ميغيل بويرتا من إسبانيا.