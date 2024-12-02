الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

روسيا.. ابتكار قوالب لزراعة خلايا لمفاصل الركبة

روسيا.. ابتكار قوالب لزراعة خلايا لمفاصل الركبة
2 ديسمبر 2024 12:24

ابتكر علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد فيزياء المعادن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قوالب خاصة لزراعة أجسام شبه كروية لمفاصل الركبة، وهي هياكل خلوية ثلاثية الأبعاد تساعد المريض على التعافي بعد جراحة استبدال مفصل الركبة.

وذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن بيان المكتب الإعلامي لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أن الحل التكنولوجي، الذي اقترحه المبتكرون، يسمح بتشكيل هياكل خلوية ثلاثية الأبعاد في قوالب معيارية وقوالب لوحية متعددة التجاويف "نقرات".

وتستخدم الأجسام شبه الكروية في الطب الحديث لاستعادة أنسجة الغضاريف بعد الجراحة، حيث توضع في المنطقة المتضررة من الغضروف، وتبدأ في إطلاق المواد النشطة بيولوجيا التي تعزز عملية تجديد الأنسجة، ويمكن لهذه المواد تحفيز نمو خلايا غضروفية جديدة وتسريع تمايزها إلى خلايا غضروفية.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب الشرق الأقصى الروسي
زيلينسكي يحدد شروطا لبدء التفاوض مع روسيا

واستخدم المبتكرون لإنشاء قوالب للأشكال شبه الكروية نمذجة ثلاثية الأبعاد وطابعة ثلاثية الأبعاد، وقاعدة القوالب عبارة عن سيليكون مصبوب يتكون من مكونين.

وتكمن حداثة الحل التكنولوجي في إنشاء لوحات متعددة التجاويف، ما يسمح بإجراء الاختبارات بكفاءة لكل مريض على حدة، وإنشاء قوالب تحتوي على عدد كبير من التجاويف لتوسيع نطاق العملية.

المصدر: وام
آلام المفاصل
روسيا
مفصل الركبة
آخر الأخبار
منافسة ثلاثية على الصدارة في «عالمية المظلات»
الرياضة
منافسة ثلاثية على الصدارة في «عالمية المظلات»
اليوم 15:30
منصور بن زايد: في عيد الاتحاد نفخر بوطن الطموحات والإنجازات
علوم الدار
منصور بن زايد: في عيد الاتحاد نفخر بوطن الطموحات والإنجازات
اليوم 15:25
56 قتيلاً في تدافع خلال مباراة كرة قدم بغينيا
الرياضة
56 قتيلاً في تدافع خلال مباراة كرة قدم بغينيا
اليوم 15:22
«القوة البدنية» يشارك في «الآسيوية»
الرياضة
«القوة البدنية» يشارك في «الآسيوية»
اليوم 15:00
تتويج الفائزين بنصف ماراثون كلباء في احتفالية «عيد الاتحاد»
الرياضة
تتويج الفائزين بنصف ماراثون كلباء في احتفالية «عيد الاتحاد»
اليوم 14:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©