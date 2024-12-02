«الإمارات العلمي» يحتفي بالمواهب الإبداعية في عيد الاتحاد

دبي (الاتحاد)

نظم نادي الإمارات العلمي، في مقر ندوة الثقافة والعلوم، احتفالاً مميزاً، بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات، جمع بين الفخر الوطني والابتكار العلمي والإبداعات الفنية. وشهد الاحتفال حضور نخبة من المسؤولين، الطلاب، وأعضاء النادي، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع الأكاديمي والعلمي والثقافي.

بدأ الاحتفال بافتتاح بلال البدور، رئيس ندوة الثقافة والعلوم، معرض المشاريع العلمية، الذي قدم فيه طلاب النادي مجموعة من الابتكارات المتميزة، التي تعكس قدراتهم الإبداعية، وتوجههم نحو تطوير حلول علمية مبتكرة. تنوعت المشاريع بين تصميمات روبوتية، تطبيقات للطاقة المتجددة، وأجهزة إلكترونية مبتكرة، مما أظهر مدى وعي الطلاب بالتحديات المستقبلية واستعدادهم لمواجهتها بأفكار خلاقة. كما تخللت الاحتفال ورش علمية وفنية تفاعلية أضافت بُعداً عملياً وتعليمياً للمشاركين، منها: ورشة الفن التشكيلي التي تضمنت عرضاً لأعمال فنية مستوحاة من التراث الإماراتي وروح الاتحاد، بالإضافة إلى معرض فني شامل أبرز إبداعات الطلاب في مجالات الرسم والنحت.

وفي ورشة الروبوتات تعرّف المشاركون على مبادئ تصميم وبرمجة الروبوتات، مع تطبيق عملي على مشاريع روبوتية مبتكرة. وتناولت ورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد طرق استخدام تقنيات الطباعة لإنتاج نماذج وأجزاء ثلاثية الأبعاد تلبي احتياجات مختلفة. أما ورشة الطاقة المتجددة، فقد ركزت على مصادر الطاقة النظيفة، وكيفية استخدامها لتحقيق الاستدامة البيئية، مع مشاريع تطبيقية للطاقة الشمسية. وفي كلمته خلال الحفل، أعرب بلال البدور، عن فخره بإنجازات أعضاء النادي، مشدداً على أهمية الاستثمار في الشباب كركيزة أساسية لمستقبل الدولة. وأكد أن الفعاليات العلمية التي ينظمها النادي تسهم في دعم رؤية الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما أشار إلى أهمية دور مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح الابتكار لدى الشباب، وتمكينهم من استكشاف إمكاناتهم في مختلف المجالات العلمية والتقنية، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار والتميز العلمي. كما أعرب المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بمسيرة الاتحاد، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مجالات العلوم والابتكار. واختتم الاحتفال بتكريم أصحاب المشاريع العلمية المتميزة، وتوزيع الجوائز التقديرية على المشاركين في الورش، تقديراً لجهودهم وإبداعهم.