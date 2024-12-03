مؤلفة «سموّ الروح»: التعبير عن الذات وسيلة ناجحة للكتابة

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ترى الكاتبة مريم الشرف أنّ الإنسانية موضوع جدير بالقراءة من وجوه عديدة، منها مدى تفاعلنا مع أنفسنا والبيئة من حولنا، وتفاصيلنا الدقيقة في ما يمرّ علينا من ظروف. وتشير إلى أن من الكتب والأعمال الأدبية التي أثّرت في مسيرتها مؤلفات جابرييل ماركيز، ورضوى عاشور، وكذلك الروايات التاريخية والواقعية، والسير الذاتية، نظراً لأهمية الاستعانة بتجارب الآخرين وفهم ما يودون ترسيخه من مبادئ وأفكار.

ومؤخراً صدر لـ مريم الشرف كتاب «سموّ الروح» بنسخته الإنجليزية the valuation of soul، قارئاً النفس الإنسانيّة عبر تأملات عميقة في العلاقات الأسرية ومواضيع التسامح والروابط الإنسانية، وكذل تأملات الحب والحياة ونمو شخصية الإنسان.

والكتاب، الصادر عن دار التفرد للنشر بدبي، يعدّ مرشداً عملياً يلامس القلوب والأحاسيس نحو توازن إنساني. وتؤكد الشرف أنّ الكتاب يهدف إلى التواصل مع القارئ بتعبير يناسبه، لرؤية الحياة بطريقة مختلفة وإيجابية، مشيرةً إلى أسلوبه الأقرب إلى الشعر في كتابته، انطلاقاً من أهمية اللغة الشعرية الرقيقة في توصيل أفكار مثل هذا الكتاب.

وتهتمّ الشرف بمفردات عديدة، لعلّ من أهمها موضوع «الصبر»، الأقرب إلى قلبها في عالم مليء بالضغوط، معتبرةً هذه المفردة المهمة وسيلة قوية للتغلب على المساحات الضيقة في الحياة.

كما ترى أنّ التعبير عن الذات وسيلة ناجحة للكتابة المبنية على التأمل وتكوين الرؤية تجاه المواضيع قيد التناول، معتقدةً بأنّ التمسك بمجموعة القيم التي نشأنا عليها تسهم في تحقيق التوازن في حياتنا، سواء في علاقتنا مع الأسرة أو الطبيعة، أو في مجالات الحياة كافة.